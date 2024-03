Politik se škraloupem z městské firmy se stal členem jiné. Opozice se zlobí

Měl by politik, kterého v minulosti stíhala policie za trestnou činnost v městské firmě, dostat druhou šanci v jiné? To byla otázka, o které dlouhé desítky minut debatovali pardubičtí zastupitelé na svém pondělním jednání.

Na problém si radní zadělali, když pro mnohé velmi překvapivě nominovali zastupitele za SPD Vítězslava Novohradského do dozorčí rady vlivné radniční firmy Rozvojový fond. Ta má v majetku stovky bytů nebo také hokejovou enteria arenu. „Vždy jsem dělal vše pro blaho lidí v Pardubicích a budu v tom pokračovat jako lékař, zastupitel města i člen dozorčí rady Rozvojového fondu,“ uvedl ke svému zvolení Novohradský.

Jenže podle opozičních zastupitelů byla jeho nominace kardinální chybou. Především zástupci ODS připomněli sedm let starou kauzu pochybného nákupu tří lesních pozemků ze strany Služeb města. Tedy městské společnosti, v jejímž čele jako šéf představenstva seděl tehdejší radní za ČSSD Novohradský.

Kauzy městských firem Rozvojový fond rok 2023

Okolnosti přípravy stavby parkovacího domu u arény jsou jednou částí policejního vyšetřování, během kterého bylo obviněno 19 lidí a dvě firmy. Kvůli zakázce za 340 milionů byli obviněni bývalý primátor Martin Charvát a jeho náměstkyně Helena Dvořáčková a další členové vedení Rozvojového fondu, který stavbu připravoval. Služby města rok 2017

Člen představenstva Služeb města Karel Hron koupil lesní pozemky, dvakrát je převedl uvnitř vlastní rodiny a pak je se čtyřmilionovým ziskem prodal Službám města. Hron uznal svoji vinu a uhradil celou škodu.

„Šokovalo mne, že uvolněnou pozici po trestně stíhané osobě získal člověk, který byl stíhán pro trestnou činnost v jiné městské firmě. A potrestán tehdy nebyl jen kvůli tomu, že se k činu přiznal. To byl pro mne jeden z největších šoků, které jsem tady na radnici zažil. Všech deset přítomných radních bylo navíc pro, to nechápu. Jestli tohle je vaše reakce na čtyři měsíce starou kauzu a zatýkání v Pardubicích, tak je to pro mne silná káva,“ uvedl zastupitel a poslanec za ODS Karel Haas s odkazem na listopadové zatýkání úředníků, politiků a manažerů stavebních firem.

Loni v listopadu do vazební cely putovala i bývalá náměstkyně primátora a zastupitelka za SPD Helena Dvořáčková. Právě na její post radní Novohradského nominovali.

Zmíněná kauza vypukla na podzim 2017, kdy právě Karel Haas objevil v dokumentech ze Služeb města, že tamní představitelé odhlasovali vlastně docela prostinký podvod. Další člen představenstva Karel Hron z ANO koupil levně lesní pozemky, dvakrát je převedl uvnitř vlastní rodiny a pak je se čtyřmilionovým ziskem prodal Službám města.

„Pan Novohradský jako čelný představitel firmy byl u rozkrádání veřejného majetku. Pan Hron i on se k celé akci policii přiznali a udělali dohodu o vině a trestu. Následně pan Hron uhradil celou škodu, takže sice z právního hlediska je vše zametené, ale z politického určitě ne. Nechápu, že radní posílají do vedení firmy člověka s takovým škraloupem,“ uvedl bývalý náměstek primátora za ODS Petr Kvaš.

Máte krátkou paměť, vytýkal Kvaš

Podle něj je logické, že radní hledají náhradu za odvolanou zastupitelku za SPD Helenu Dvořáčkovou, která o všechny funkce přišla v listopadu v souvislosti s další korupční kauzou, ale už méně chápe volbu konkrétního člověka. „Myslím, že řada lidí prokázala, že má dost krátkou paměť. Jednou jsme se spálili, a asi to nestačilo. Škoda, že vedení města neslyší na naše volání, že by podobné pozice měli zastávat odborníci,“ uvedl Kvaš.

Pikantní je, že v roce 2017 velmi ostře kritizovali Novohradského práci ve Službách města tehdejší lídr opozice František Brendl a tehdejší i dnešní náměstek primátora Jakub Rychtecký. Teď všichni radní posvětili jeho nástup do funkce. Přitom Rychtecký nemilosrdně požadoval konec Novohradského, který byl jeho kolegou v ČSSD, i v radě města. „Máme za to, že jeho konec v představenstvu Služeb města není dostatečným řešením. Jde o další přešlap jím vedené firmy a my musíme reagovat,“ uvedl tehdy Rychtecký a zastupitelstvo lékaře původem z Ukrajiny z rady na konci listopadu roku 2017 právě na jeho žádost odvolalo.

Brendl tehdy také celé vedení firmy i radnice tvrdě pranýřoval. Firma totiž musela řešit jeden skandál za druhým. Vedle nákupu pozemků se také hodně mluvilo i o výletu části vedení firmy do Jihoafrické republiky. Dnes však mluví opatrněji.

„No vidíte, to jsem si takhle ani nespojil. Pravda je, že tam tehdy bylo to provinění lidí z vedení firmy zcela jasné a oni museli skončit. Netušil jsem, že trestní stíhání se týkalo i pana Novohradského. Měl jsem za to, že strůjcem kauzy byl jen Karel Hron. Paralela tam s čerstvou kauzou je, ale SPD ho nyní navrhla jako svého kandidáta a my ho jako radní schválili,“ uvedl radní Brendl, který byl pro svůj nyní poměrně blahosklonný postoj kritizován od některých zastupitelů. „Opět, Františku, obhajuješ neobhajitelné. Ještě nedávno bys tady říkal to samé co my,“ uvedl zastupitel za KDU-ČSL Vít Ulrych, který komentoval výraznou proměnu dřívějšího ostrého opozičníka.

Nicméně Brendl se prý kritice ze strany opozice v čele s ODS ani nediví. „Tak oni to musí připomínat, musí o tom mluvit. Sám jsem byl v opozici osm let, vím, jak se to dělá. Ale být kolegy z ODS, tak se do měření vrstvy másla na našich hlavách nepouštím. Myslím, že by pro ně nedopadlo dobře,“ dodal radní ze Společně pro Pardubice.

Novohradského odvolejte, vyzvali zastupitelé radní

Žádný problém nevidí po zisku nové funkce ani sám Novohradský. „Nemůžu za to, že některým lidem ležím v žaludku. Nikdy jsem nic neukradl, problém ve Službách se tehdy vyřešil. Pozemky má firma stále ve svém vlastnictví a za těch sedm let získaly na své hodnotě,“ uvedl Novohradský.

Nicméně na popud Karla Haase zastupitelé odhlasovali bod, ve kterém vyzvali radní, aby „neprodleně odvolali ze statutárních a kontrolních či dozorčích orgánů městských organizací každou osobu, u které je z veřejně dostupných relevantních informací zřejmé, že byla v minulosti trestně stíhána v souvislosti s protiprávní činností při výkonu funkce člena vedení městské organizace“.

Pro usnesení hlasovala i drtivá většina radniční koalice, takže by se zdálo logické, aby Novohradský ve funkci rychle skončil. Ale třeba podle Ulrycha to tak jasné není. „Uvidíme, SPD dodává koalici potřebné hlasy k většině, takže to pro ně není snadné rozhodnutí,“ dodal Vít Ulrych.

„Rada byla vyzvána, aby se tím zabývala, tak se tím zabývat bude,“ komentoval pozici vedení města radní za ANO Radek Hejný.