Ohyzdný podchod slibují politici řešit s obchvatem, ten bude až za dva roky

V roce 2021 podchod u Zelené brány slavil padesátiny. Ovšem byla to smutná oslava. Podchod je už roky zavřený, chátrá a nikdo neví co s ním.

Nápadů je hodně, konkrétní však žádný. V dohledné době zřejmě město zbourá oblouky, které se klenou nad vchody do podzemí, ale to bude tak všechno.

„Je to ošklivá věc. Hyzdí to centrum města, ale momentálně nevíme, jak podchod využít,“ uvedl zastupitel za ODS a bývalý náměstek primátora odpovědný za dopravu Petr Kvaš.

Shoda tak panuje jen na tom, že během obnovy náměstí Republiky zmizí nástavby, které mimochodem v době vzniku podchodu měly podstatně méně agresivní podobu než nyní. „Takový je plán. Oprava náměstí se už po konzultaci s veřejností připravuje,“ uvedl náměstek primátora odpovědný za dopravu Jan Hrabal z hnutí ANO.

Podchod u Zelené brány v dobách reálného socialismu

Podivné želvy na hraně historického jádra města iritovaly třeba i nedávno zesnulého architekta Miroslava Řepu. „Štvou mě ty kopule, které patří k podchodu u Zelené brány. Hyzdí celé náměstí,“ říkával často muž, který i pro média vždy ochotně komentoval dění v rodném městě.

Přesný začátek stavby však zatím není stanoven. Hodně bude záležet na tom, zda politici budou schopni sehnat na projekt evropské dotace. „Co se financování revitalizace náměstí Republiky týče, budeme usilovat o získání dotace z ITI Hradeckopardubické aglomerace, případně některé z dotačních výzev státu,“ uvedl primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Navíc demolice vstupů neřeší problém samotného podchodu. Dlouho se politici schovávali za to, že za momentální dopravní situace nelze se štolou nic smysluplného dělat.

„Rekonstrukce podle mne nemůže začít dříve, než bude hotový severovýchodní obchvat, protože oprava by znamenala zavření alespoň části silnice nad ním, což by bezpochyby způsobilo kolaps dopravy,“ uvedl v roce 2020 tehdejší náměstek Kvaš.

Využití pro podchod? Třeba veřejné záchodky

Ovšem tento argument bude relativně brzy passé. Nová silnice mezi Polabinami a Dubinou začne fungovat na jaře 2025, aut v centru tak ubude a radní budou mít prostor něco s podchodem udělat.

„Bude to poměrně velká a náročná stavba. Do podchodu zatéká, bude třeba udělat zcela novou hydroizolaci. A to nepůjde jinak než rozbít silnici nahoře a dostat se k podchodu svrchu,“ řekl Kvaš.

Podle něj by byla škoda tunel zasypávat. Byť není lehké najít pro dnes už bývalý podchod vhodné využití. Zřejmé je jen to, že lidé jím už procházet nebudou. „To je překonané, k tomu se vracet nebudeme,“ doplnil Kvaš.

V minulosti zaznívaly různé nápady. Ve hře je například výstavba veřejných záchodů, které v lokalitě, hlavně v době konání kulturních akcí na Pernštýnském náměstí, až bolestně chybí.

„Podle posledních úvah by se v podchodu zřídilo veřejné WC. Když jsou akce na Pernštýnském náměstí, bylo by potřeba. K tomu by mohlo vzniknout třeba bistro, které by se o podchod staralo,“ navrhovala v minulosti třeba zastupitelka Helena Dvořáčková.

Zatím se však jako nejpravděpodobnější varianta jeví, že z podchodu bude nový tzv. „pardubický ležák“. Tedy škraloup na tváři města, který bude dlouho čekat na odstranění. V minulosti se to týkalo třeba demolice nedostavěné sportovní haly u Tyršových sadů, Letního stadionu nebo okolí nádraží. Všechna tři místa si na zvelebení musela počkat o moc déle, než bylo únosné.