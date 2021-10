Restauratér ze zavřeného podchodu žádal miliony, na městě vysoudil 845 tisíc

Reindl požadoval peníze za ušlý zisk, za potraviny, které zůstaly v kuchyni nevyužity, za nábytek, který do atypického prostoru v podzemí musel nechat na míru vyrobit, jakož i za konec marketingové značky.



A také za mzdu pro své zaměstnance a ušlý zisk z obchodu s mobilními telefony, který tam vzal do nájmu.

Krajský soud v Pardubicích mu přiznal 845 tisíc korun a úrok z prodlení.



„Rozsudek zatím nemám v ruce, po poradě se svým právním zástupcem zvážíme co dál,“ řekl Václav Reindl. Odvolání již není možné, strany sporu si mohou podat dovolání k Nejvyššímu soudu.

Podnikatel požadoval po městě jako vlastníkovi podchodu zhruba 7,7 milionu korun, později částku o jeden milion snížil.



Odvolací soud částku odškodnění zvýšil, ale zdaleka ne na takovou sumu. Okresní soud původně Reindlovi přiřkl asi 484 tisíc korun. Ostatní podnikatelovy nároky soudy odmítly.



„První část určenou okresním soudem jsme už zaplatili včetně úroků,“ řekl vedoucí právního oddělení pardubického magistrátu Aleš Uchytil. Podle něj dosáhne celkové odškodnění včetně úroků zhruba 1,2 milionu korun.

Co dál s podchodem? Záchodky, nebo...

Soud zamítl požadované odškodnění za náklady na zavedení obchodní značky, za ušlý zisk či odstupné zaměstnancům. Reindl měl s městem uzavřenou nájemní smlouvu na nebytové prostory na 25 let, končit měla 30. října 2018. Co bude s podchodem dál, zatím není jasné. Rušit se zatím ale nebude.



„Pro nás je hlavně podstatné, že už tato kauza skončí a budou konečně jednoznačně vypořádány finanční nároky bývalého nájemce. A my se budeme moci rozhodnout, co s tímto místem dál. Dopravní komise vyjádřila, že podchod je zbytný a nemusíme na něm trvat, proto se hledá jeho jiné využití,“ řekl náměstek primátora Petr Kvaš.



„Určitě ze strany od Zelené brány dojde k zaslepení tak, aby se prostředí kolem něj zkulturnilo. Podchod dnes vůbec nevypadá dobře,“ dodal náměstek.

Bývalá náměstkyně primátora Helena Dvořáčková navrhovala, aby tam vznikly veřejné toalety. I tato varianta využití podchodu je stále ve hře.



„Je to jedna z eventualit. Je to prostor v centru města, který se ale musí opravit, z jedné strany tam zatéká. Problém je v tom, že průsak vody se musí opravit zeshora ze silnice a znamenalo by to částečnou uzavírku čtyřpruhu na nejrušnější komunikaci ve městě. I toto je třeba zvažovat,“ zdůraznil Petr Kvaš.