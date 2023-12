Pardubický Grand touží po zašlé slávě, rekonstrukce poběží rok a půl

Prvorepublikový salon a jeden z mála skutečně městských domů v Pardubicích. To se dalo říct o Grandu v roce 1930, kdy ho dělníci na základě návrhu architekta Josefa Gočára dostavěli, a vlastně to do jisté míry platí i dnes. Ovšem letmý pohled na památku a procházka po jejích chodbách dokazuje, že někdejší hotel potřebuje opravu.