Provozovatelé koloběžek mají zlepšit kulturu cestování, dohodu plní svérázně

Na konci července se konala schůzka mezi vedením Pardubic a zástupci firem nabízejících sdílené koloběžky. Důvod byl zřejmý. Politiky už štvalo, jak byznys firem ovlivňuje tvář města.

Koloběžky se často válejí na chodnících nebo trávě. Někde blokují stojany na kola, nebo dokonce vstup do domů. Samostatnou kapitolou jsou pak jezdci, kteří často cestují místy, kde nemají co dělat a ještě jsou pod vlivem alkoholu.

Radní proto po Lime a Boltu chtěli upravit jejich aplikace tak, aby lidé nemohli nechávat koloběžky, kde se jim zlíbí. Aby snížily maximální rychlost strojů a nenechaly jejich uživatele jezdit po chodnících.

Minimálně v prvním případě už změna přišla. Byť v takové podobě, která může řadu lidí naštvat. „Musím říct, že firmy si moc život nekomplikovaly a dohody začaly plnit dost zvláštně. Než by si domluvily s městskými obvody legální parkoviště, tak raději z aplikace vymazaly Svítkov, Trnovou, Rosice či Dražkovice. V praxi to znamená, že koloběžka se před touto zónou vypne a uživatel dál nedojede,“ uvedl zastupitel za ODS a bývalý náměstek primátora Petr Kvaš.

Poněkud razantní řešení problému ze strany Lime a Boltu připouští i jeho nástupce ve funkci Jan Hrabal z ANO. „Skutečně se do některých okrajových částí města lidé na sdílených koloběžkách už nedostanou. Firmy teď zřejmě budou sondovat, zda i tak to má pro ně ekonomický smysl,“ řekl náměstek.

S Kvašem sleduje, jak se zhruba měsíc staré dohody daří společnostem naplňovat. A je zjevné, že moc ne. Například požadavek města, aby odhozená nebo nebezpečně odstavená koloběžka zmizela do dvou hodin, je mimo realitu. „Myslím si, že toho firmy schopné nejsou. Že na to nemají dostatek lidí. Už třetí den sleduji odhozenou koloběžku v Polabinách. Nevěřím tomu, že Lime a Bolt mají takovou kapacitu,“ uvedl Kvaš, který podle svých slov jednání s firmami vyvolal. „Něco se už stát muselo. Situace v ulicích byla špatná. Navíc se změnila pravidla hry, nyní máme v ruce na firmy páky. To za mého působení v roli náměstka chybělo,“ doplnil Kvaš.

Zásadní změna je v tom, že díky stanovisku ministerstva vnitra město může odstraňovat špatně odstavené koloběžky. Může je dokonce zabavovat, jak ostatně v masovém měřítku na začátku prázdnin předvedl pátý městský obvod Dukla.

„Celkem jsme ve třech městských obvodech posbírali jen za dopoledne zhruba 80 koloběžek. Tedy zhruba třetinu všech strojů, které v Pardubicích firmy mají. Od té doby je minimálně u nás na Dukle klid. Firmy si to hlídají,“ uvedl starosta obvodu Dukla Jiří Rejda z ANO.

Město je odhodlané špatně odstavené stroje sbírat

Dá se tak čekat, že sběr koloběžek bude pokračovat. Třeba situace v prvním městském obvodě není zrovna ideální. „Provozovatelé byli srozuměni s přísnějším postupem i s tím, že na správné odstavování koloběžek budou dohlížet také strážníci. Věřím, že nastavené podmínky povedou k celkovému zlepšení situace,“ uvedl primátor Pardubic Jan Nadrchal.

Město provozovatelům vyznačilo místa, kde lidé mohou koloběžky nechávat. Hlavní problém je v tom, že těch je z pohledu firem málo, a tak jich ve svých aplikacích nabízejí mnohem více. Některá jsou vyloženě nevhodná.

„Například takové je parkoviště vyznačené u památníku Osvobození u Tyršových sadů,“ uvedl Hrabal.

Politici navíc po Lime i Boltu chtěli, aby stroje zkrotily na rychlosti. „Chceme plošně omezit rychlost elektrokoloběžek na území města z dosavadních 25 na 20 kilometrů za hodinu, samozřejmě vyjma třídy Míru, Karloviny, náměstí Čs. legií a dalších, kde platí snížená hodinová rychlost 15 kilometrů,“ řekl Hrabal a dodal, že město na oplátku zkusí vyčlenit další místa, kde bude možné sdílené stroje parkovat legálně.

Nicméně podle Kvaše je evidentní, že problémy s koloběžkami budou pokračovat i nadále a politiky nečeká snadné rozhodnutí, jak v celé věci dál pokračovat. „Souboj zdaleka nekončí. Firmy budou stále hledat možnosti, jak ideálně podnikat, my zase budeme chtít, aby to dělaly podle našich pravidel,“ dodal Petr Kvaš.