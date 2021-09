Na Svitavsku bouraly dvě dodávky a nákladní auto, tah na Moravu je uzavřený

Nehoda se stala u obce Gruna. Hasiči museli z dodávek vyprostit zaklíněné řidiče.

„Jeden člověk byl se středně těžkými až těžkými zraněními letecky transportován do brněnské nemocnice, dalšího se stejně vážnými zraněními jsme přepravili do Fakultní nemocnice v Olomouci, čtyři lidi jsme převezli do Svitavské nemocnice,“ řekl mluvčí krajské záchranky Aleš Malý.

„Policisté na místě provedli u tří řidičů dechovou zkoušku, která ve všech případech byla s negativním výsledkem. Přesné okolnosti a příčiny dopravní nehody jsou v šetření,“ řekla policejní mluvčí Dita Holečková.



Podle serveru dopravniinfo.cz bude hlavní tah na Moravu v místě nehody uzavřený celé dopoledne.



Objízdné trasy od Mohelnice přes Žipotín jsou vhodné pro osobní i nákladní auta, objížďka od Moravské Třebové přes Linhartice pouze pro osobní vozidla.