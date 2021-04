Silničáři kvůli frézování uzavřeli křižovatku, zákaz respektuje málokdo

Řidiči jedoucí po hlavním tahu z Čech na Moravu musejí zhruba od půlky dubna strpět nepříjemná dopravní omezení, která doprovází pokládání nového asfaltu u Hrušové a Lačnova.

Zatímco v prvním případě si řidiči od Litomyšle zajedou po dobře značené objížďce zhruba dva kilometry, u Lačnova je situace mnohem nepřehlednější.

Silničáři totiž uzavřeli průjezd Lačnovem po silnici I/43, respektive rizikovou křižovatku, kterou do měsíce přemění na kruhový objezd.

Kvůli stavebním pracím a zachování plynulosti silničního provozu tak řidiči nesmějí z hlavního tahu odbočit ani na něj ze dvou vedlejších silnic sjíždět.

Ovšem podle redaktora MF DNES jen ve čtvrtek odpoledne porušila zákaz vjezdu během půl hodiny zhruba dvacítka řidičů. Výjimku zde mají jen autobusy a zemědělská technika z nedalekého zemědělského družstva.

Situace znázorňuje dopravní omezení na pětatřicítce rozfázovaná do 9. července.

Zvlášť pro auta jedoucí v koloně je situace krajně nebezpečná. Auto, které odbočuje, musí kvůli vyfrézovanému schodu hodně zpomalit, což některé řidiče jedoucí za ním přinutí zprudka brzdit.

„Nejsem dopravní specialista, ale předpokládám, že zákazové značky tam jsou proto, aby byl zachován plynulý provoz po pětatřicítce během oprav. V momentě, kdy by tam došlo k nehodě, nastal by dopravní kolaps,“ řekl starosta nedalekého Opatovce Martin Smetana.

Objízdná trasa Oficiální objízdné trasy platné do 19. května platí pro řidiče, kteří chtějí jet ze silnice I/35 směrem na Brno nebo jedou po silnici I/43 od Lanškrouna (v obou směrech). „Kdo pojede od Litomyšle do Svitav, musí jet na Mikuleč a Javorník, v Lačnově nesjede. Tranzitní doprava v obou směrech hlavní silnice I/35 bude zachována. Objízdná trasa od Brna a Lanškrouna vede na křižovatku ke Koclířovu,“ řekla Michaela Grycová za společnost DozBos, která má na starosti dopravní značení na stavbě a je v souladu s přechodnou úpravou stanovenou krajským úřadem.

Tranzit na Brno je oficiálně sveden po objízdných trasách přes Mikuleč nebo Koclířov (více v boxu).



Zákaz vjezdu však postrádá logiku ze silnice III. třídy ve směru od Opatovce, kde je u hlavní silnice v provozu čerpací stanice Shell.

„Nájezd k benzince nám udělali, ale oficiálně se odsud zpět na hlavní silnici nedostanete. Tak je to vymyšlené, ale všichni na to kašlou. Ti, co se bojí, to objíždějí někudy zadem přes Opatovec. Sám nevím, nejsem místní,“ kroutí nechápavě hlavou nad dopravním značením nepovolujícím těmto řidičům výjimku muž z obsluhy čerpací stanice.

A porušovat zákaz se minimálně ve směru na Svitavy nevyplácí. Pokuty tu už podle informací některých řidičů rozdává městská policie. „Pokud tam v rámci hlídkové služby strážníci projíždějí a někoho chytnou, nezbývá jim nic jiného než přestupek řešit podle zákona,“ řekl velitel městské policie ve Svitavách Rostislav Bednář, aniž by uvedl konkrétní počty pokutovaných řidičů.

Do situace nevnáší jasno ani Ředitelství silnic a dálnic, které na webu už týden mylně řidiče informuje o kompletní uzavírce celého 600 metrů dlouhého úseku I/35 mezi inkriminovanou křižovatkou a odbočením na Lanškroun. Objízdná trasa pro veškerou dopravu přes Svitavy nevede.

Chybnou informaci, kterou ŘSD neodstranilo ani po upozornění redakce MF DNES, přejímá také Národní dopravní informační centrum. To je zdrojem informací pro dopravní zpravodajství řidičů, mapové aplikace na internetu, navigace v automobilech a podobně.