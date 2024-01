ŘSD napřesrok dostaví křižovatku u Medlešic, návrh starosty Chrudimi neprošel

Pokud chtějí dnes řidiči při cestě do Pardubic z Chrudimi jet po hlavní silnici, řada z nich musí oklikou a na nový obchvat najede u Vestce či u Kauflandu. Vyřešit by to mělo dlouho slibované rozšíření mimoúrovňové křižovatky u Medlešic.

ŘSD na konci loňského roku odevzdalo dokumentaci pro stavební povolení a v těchto dnech připravuje podklady k podání žádosti o stavební povolení, což se stane zřejmě v únoru.

„Současně se připravují podklady k zahájení soutěže na zhotovitele vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby, které budou sloužit jako podklad k vypsání soutěže na zhotovitele stavby,“ uvedla pro ČTK Petra Drkulová z pardubické správy ŘSD. Podle představ ŘSD by stavba měla začít v únoru příštího roku, uvedení do provozu se plánuje na prosinec 2025.

Po otevření první části obchvatu Chrudimi z něj nebylo možné od Pardubic sjet nejkratší cestou na původní příjezd do města. ŘSD později sjezd a kruhovou křižovatku u Medlešic vybudovalo, neumožňuje ale na obchvat najet směrem do Pardubic. S propojením nadjezdu projekt obchvatu nepočítal.

Varianta města počítala s vybudováním části severozápadního obchvatu

Paradoxně Chrudim z tohoto plánu nikdy moc nadšená nebyla. Jedno je jisté. Nový nájezd přiláká další vozy na křižovatku u Bídy a na Pardubickou ulici, kde v minulosti byly velké dopravní zácpy. Chrudim v minulosti ŘSD navrhovala jinou variantu, totiž vybudování 1 200 metrů dlouhé silnice, která by spojila kruhový objezd na obchvatu ve Vestci se starou silnicí na Pardubice. Řidiči by tak vyjeli kolem městského parku a severní průmyslové zóny na Pardubice, pak by zatočili směrem na Vestec, kde by najeli na obchvat.

Silnice by tvořila první část severozápadního obchvatu města, který má později pokračovat až za Markovice a odvedl by veškerou dopravu ze silnice I/17 na Čáslav.

„Šlo by o stoprocentní náhradu mimoúrovňové křižovatky u Medlešic, která podle mého názoru neměla vůbec vzniknout. V okamžiku, kdy se zprovoznila jen první část obchvatu, byla Chrudim opět plná aut, která jela ve směru na Vysočinu. Sjezd u Vestce s první částí severozápadního obchvatu by dával daleko větší smysl,“ řekl starosta Chrudimi František Pilný.

Mimoúrovňová křižovatka každopádně pomůže lidem ze sídliště Leguma a Rozhledna, odkud auta jezdí nejčastěji po staré silnici až do Dražkovic, protože na obchvat dřív nenajedou.

„Po dostavbě křižovatky se tam budeme snažit odklonit všechny kamiony ze severní průmyslové zóny, aby nejezdily centrem města,“ dodal Pilný.

Kromě mimoúrovňové křižovatky ŘSD plánuje v budoucnu silnici I/37 od Vestce do Pardubic rozšířit na čtyři pruhy. Nadjezdy na trase byly postaveny právě již s výhledovým rozšířením na budoucí čtyřpruh. Vedle stávajících pilířů je tedy dostatečný prostor pro dostavbu druhého dvoupruhu. ŘSD v roce 2019 dokončilo zpracování technické studie.