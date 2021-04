Chrudim chce na obchvatu jiný sjezd, ŘSD na to zřejmě kývne

Pokud chtějí řidiči při cestě do Pardubic z Chrudimi jet po hlavní silnici, řada z nich musí oklikou a na nový obchvat najede u Vestce či u Kauflandu. Vyřešit to mělo dlouho slibované rozšíření mimoúrovňové křižovatky u Medlešic. Na poslední chvíli se ale zdá, že se město a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dohodnou jinak.

Paradoxně se debata o smyslu nájezdu u Medlešic odehrává ve chvíli, kdy má ŘSD po letech konečně projekt hotový a je připraveno rozjet výběrové řízení na firmu, která křižovatku dostaví. „Je ale otázka, zda ho vůbec realizovat,“ řekl místostarosta Chrudimi Pavel Štěpánek (Piráti).

Vedení Chrudimi si totiž myslí, že nájezd u Medlešic by mohla nahradit 1200 metrů dlouhá silnice, která by spojila kruhový objezd na obchvatu ve Vestci se starou silnicí na Pardubice. Řidiči by tak vyjeli kolem městského parku a severní průmyslové zóny na Pardubice, pak by zatočili směrem na Vestec, kde by najeli na obchvat.

Nevýhoda je jasná na první pohled. Zatímco rozšíření křižovatky mohlo být v podstatě hned, nová silnice rychle nebude.

„Mohlo by to být hotové v roce 2023 nebo 2024, jedná se o malou krátkou stavbu pouze po rovině, žádné náspy, žádné zářezy, žádné mosty. I ŘSD to považuje za jednoduchou stavbu, navíc je to v souladu s územním plánem města,“ řekl starosta Chrudimi František Pilný.

Výhoda je ale při pohledu na mapu zřejmá. Silnice by tvořila první část severozápadního obchvatu města, který má později pokračovat až za Markovice či dokonce za obci Bylany a odvedl by veškerou dopravu ze silnice I/17 na Čáslav. Navíc by nová silnice mohla sloužit pro kamiony, takže by se mohly vyhnout větší části města.

Propojka mezi sjezdem z obchvatu ve Vestci a starou silnicí na Pardubice by tvořila první část severozápadního obchvatu města. V budoucnu by měl jako silnice I/17 pokračovat až za Bylany.

„Bylo by to zahájení stavby severního obchvatu a zároveň by nám to umožnilo přetrasovat tranzitní dopravu z I/17 na Vestec, a tudíž by Palackého, Obce Ležáků, Milady Horákové a Slovenského národního povstání vypadly ze silnic první třídy, což by nám také značně ulehčilo,“ řekl Pilný.

Důležité je, že s plánem předběžně souhlasí i ŘSD. „Bavíme se o tom, že by se udělalo propojení hned na severu. Mohlo by to být rychlé a krátké a mělo by to hodně pomoci, v podstatě by se tím vytáhl veškerý tranzit z města. Myslím si, že Chrudim už v minulosti trpěla hodně,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Jisté a nemalé připomínky k plánu mohou mít obyvatelé sídliště Leguma, kteří se zbavili nekonečných dopravních kolon. Po otevření propojky by tudy až do dokončení celého severozápadního obchvatu opět jezdily těžké vozy.

„Když postavíte jakoukoliv silnici, tak se doprava rozmělní. Takže věřím, že by část kamionů dál projela Poděbradovou do Vestce, část by také zůstala na Palackého,“ uvedl Pilný.

Chrudim se dočkala otevření první části obchvatu v roce 2015. Navazující část vedoucí až za Slatiňany měla být hotová do letošního prosince. Stavební firma ale žádá ŘSD o odklad do května příštího roku kvůli dopadům pandemie a technickým potížím během stavby.