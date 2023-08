Pardubičtí politici si finančně polepšili, odměny mají i z městských firem

Po podzimních volbách vznikla na pardubické radnici křehká koalice s většinou jediného hlasu. Přesto politici z ANO, Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice v některých otázkách našli rychlou shodu. Velmi aktivní byli třeba v případě zvyšování měsíčních odměn pro zastupitele nebo radní.

„Za mne to nebyl ten nejvhodnější start do nového volebního období. Navíc se tím logicky zvyšují náklady města. A to v době, kdy se volá po úsporách a šetření,“ uvedl opoziční zastupitel za KDU-ČSL Vít Ulrych, který opakovaně na jednání zastupitelstva zvyšování odměn kritizoval.

Hrubé platy politiků Primátor Pardubic Jan Nadrchal: 111 051 Náměstci primátora Jakub Rychtecký, Jan Hrabal, Jiřina Klčová, René Živný: 97 724 Řadový radní: 7 600 Řadový zastupitel: 2 000

Sám však dodává, že mu jde spíše o princip než o to, že by úprava platových tabulek výrazně škodila městskému rozpočtu. Dá se totiž říct, že většina politiků si pomohla doslova jen o pár stovek. Řadový zastupitel do loňska pobíral v Pardubicích 1 700 korun měsíčně, nyní jsou to dva tisíce. Šéf výboru pobíral pět tisíc a nyní se dostal na 5 800 korun. Řadový radní si pak pomohl ze 6 500 korun na 7 600.

Daleko zajímavější odměny ovšem na politiky čekají v městských firmách. Také se o židle v představenstvech a dozorčích radách po každých volbách notně bojuje. A není divu. Účast třeba ve dvou akciovkách už dokáže ročnímu rodinnému rozpočtu zajistit třeba zajímavou dovolenou.

Předseda představenstva městské firmy, kterými jsou třeba dopravní podnik, Služby města, Rozvojový fond nebo East Bohemian Airport, si přijde měsíčně na 15 tisíc. Řadový člen představenstva pak dostane 8 tisíc měsíčně. O něco slabší to je v dozorčích radách. Tam bere předseda 12 tisíc a člen 7 tisíc korun měsíčně.

Nejlépe placenými politiky na radnici jsou z logiky věci primátor a jeho náměstci. Těm však výši odměn neurčuje zastupitelstvo, ale zákon. Ten aktuální přisuzuje náměstkům 97 724 korun hrubého měsíčně a primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO si přijde na 111 051 korun.

Primátor dostává finanční bonus z opatovické elektrárny

„Rozhodně se necítím nijak podhodnocený, za mne to je velmi solidní plat,“ uvedl Nadrchal i přesto, že na rozdíl třeba od tajemníka úřadu i dalších vysoce postavených úředníků nemá prakticky žádnou šanci dostat mimořádnou odměnu.

„To by muselo schválit zastupitelstvo. Ovšem hlavně by mne hanba fackovala, kdybych si o ni řekl,“ sdělil Nadrchal, který jinak dostává stravenky a další benefity jako ostatní zaměstnanci magistrátu. „Tuším, že tam je dvakrát za rok třeba pět tisíc na ošacení, ale nic většího,“ doplnil.

Nicméně přece jen jeden zdroj navíc primátor v Pardubicích má. A není úplně špatný. Už dlouhé roky totiž sedí aktuálně zvolený primátor v dozorčí radě Elektrárny Opatovice. A ta dokáže být velmi štědrá.

V minulosti posílala politikům i 600 tisíc hrubého ročně. A třeba za rok 2021 dostal dnes už bývalý primátor Pardubic Martin Charvát 408 tisíc korun. Část z toho rozdal na charitativní účely. V minulosti třeba exprimátorka Štěpánka Fraňková naopak uvedla, že si odměnu nechá s tím, že v elektrárně ručí svým majetkem.

„V tomto ohledu musím s paní Fraňkovou souhlasit. Nějakou práci tam vykonáváme, máme odpovědnost. Z mého pohledu není důvod celou odměnu rozdávat. Něco ale budu na charitu dávat. Vždy se rozhodnu podle aktuálních okolností. Budu si ty peníze dávat bokem, a když uvidím někde smysluplnou věc na podpoření, tak ji podpořím,“ uvedl primátor Nadrchal a dodal, že jeho stranický kolega z ANO Charvát mu už židli v Opatovicích uvolnil.

„Ano, změna proběhla. Určitě si člověk ve firmě vydělá zajímavou částku. Na druhou stranu, když se to zdaní, tak to zase nic výjimečného není,“ řekl Jan Nadrchal.

V dozorčí radě sedí také primátor Hradce Králové a starosta Chrudimi. Tedy dalších velkých měst, kam opatovická elektrárna dodává teplo a teplou vodu. A právě v nejmenším městě se politici postavili k dělení firemních peněz nejotevřeněji.

Nejdál zašel bývalý starosta Chrudimi Petr Řezníček (SNK–ED), který rozdal na konkrétní dobročinné účely všechny peníze kromě těch, jež potřeboval na zaplacení daní a zdravotního pojištění. Soupis darů pravidelně posílal novinářům. „Rozdal jsem vše, žádné peníze z toho jsem neviděl. Měl jsem plat starosty, nepotřeboval jsem k tomu peníze z Opatovic,“ uvedl na podzim.

Současný starosta Chrudimi František Pilný z hnutí ANO dostává z opatovické elektrárny za práci v dozorčí radě podle svých slov dvacet tisíc korun hrubého měsíčně. „Rozdal jsem tak 90 procent, všechno ne,“ řekl.