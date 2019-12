Iniciativa chce zastavit opravu Letního stadionu v Pardubicích referendem

Opravu Letního stadionu v centru města schválili pardubičtí zastupitelé v listopadu. Stavět se má začít do roka. Referendum je tak poslední možnost, jak záměr zvrátit.

„O něčem tak významném mají prostě rozhodnout občané. Divíme se, že město referendum nevyhlásilo samo. Jde tady o tvář města možná na 100 let,“ řekl za občansko-politickou iniciativu Nechci stadion na dluh Dominik Bečka (Piráti).

První etapa počítá s opravou části letního stadionu. Město schválilo maximální náklady 430 milionů korun. Zároveň připravuje stavbu parkovacího domu za 160 milionů.

Pardubické zastupitelstvo nedávno schválilo přípravu výběrového řízení a třeba podle náměstka primátora Jana Mazucha (ODS) by se již schválená rozhodnutí měnit neměla.

„Bylo těžké najít dohodu. Když už nějaká vznikla, tak bych už to znovu neotevíral. Navíc jsem skeptický k institutu referenda, obvykle k němu nepřijde dost lidí,“ uvedl Mazuch, který hlasoval proti opravě stadionu.

Město potřebuje do roku 2025 na své veřejné investice 3,8 miliardy korun, deficit mezi příjmy a výdaji je minus 640 milionů korun. Dvacet let bude stadion splácet.

„Ročně na splátky vydá město přes 30 milionů korun, později se sníží na 25 milionů korun,“ uvedl zastupitel Karel Haas (ODS). „Peníze budou chybět na jiné veřejné investice,“ míní Haas, který se stal členem iniciativy.

Podle něj by město mělo postavit stadion jinde a Letní stadion využít jinak, ne jen pro fotbal. „Stadion s parametry pro první ligu by mohly postavit Pardubice společně s Hradcem Králové,“ doplnil.

Lidé by o stadionu mohli rozhodnout při krajských volbách

Aby bylo referendum platné, muselo by přijít k volbám minimálně 35 procent oprávněných voličů.

„Nebude to lehké, ale kdo neriskuje, nevyhraje. Za poslední roky jsem neviděl lepší chvíli pro referendum v Pardubicích,“ řekl Haas. „Městská komise pro strategii uvedla, že by radnice měla projekt revidovat, protože jde o místo, u kterého se nehledaly další možnosti, jak ho co nejlépe využít,“ doplnil místopředseda komise Daniel Frýda (Sdružení pro Pardubice).

Komise podle něj varovala před finančním zatížením města. Jasnou většinou chtěla revizi projektu. Byl od začátku kontroverzní. „Je spousta argumentů proti, evidentně to nestačilo, 23 zastupitelů hlasovalo pro,“ řekl Frýda. Pardubické zastupitelstvo má 39 členů.

Zástupci iniciativy za referendum chtějí získat přes 7 000 podpisů, což je deset procent voličů v Pardubicích. To signatářům petice umožní navrhnout městu vyvolání referenda. Pardubice mají kolem 90 tisíc obyvatel. Iniciativa by si přála, aby se referendum konalo příští rok na podzim při krajských volbách.

Lidé petici mohou podepsat například na stálých podpisových místech, kterých je nyní asi deset. Více se zájemci dozvědí na internetové stránce nechcistadionnadluh.cz.