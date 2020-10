Odměny stály místo šéfku pardubického letiště, bude se hledat nástupce

Už se zdálo, že odvolání ředitelky pardubického letiště se zadrhlo. Krajští politici těsně po uzavření koaliční smlouvy řekli, že se jim rychlá akce kolegů z pardubické radnice moc nelíbí.

Navíc sama ředitelka odmítla plnit usnesení představenstva firmy, a fakticky tak blokovala svůj odchod. Několik dní totiž odmítala podepsat žádost Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) o změnu takzvané oprávněné osoby. Změna je nutnou podmínkou pro její odvolání, jinak by se na letišti musel zastavit provoz.

Nakonec však poněkud divoké období ukončila schůzka zástupců města a kraje. Právě obě instituce letiště vlastní.

„Domluvili jsme se, že na post ředitele vypíšeme výběrové řízení. Do té doby, než najdeme nového šéfa, bude letiště dál řídit paní Šmejkalová. Ta s takovým řešením souhlasila,“ uvedl náměstek pardubického primátora Jan Mazuch z ODS.

„Na odchodu paní ředitelky jsme domluveni. Jsem přesvědčený, že odchod by měl být důstojný, protože nikdo z nás nechce destabilizovat společnost. Shodli jsme se, že termínem pro odchod paní ředitelky, o kterém se můžeme nyní bavit, je konec letošního roku s tím, že bude vypsáno výběrové řízení,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický z ČSSD.

Mazuch soudí, že nástup nového ředitele na začátku roku 2021 je příliš optimistickou verzí. „Podle mne to bude trvat o něco déle. Samotné výběrové řízení má nějaké lhůty a pak také nový ředitel musí dostat čas na nástup,“ doplnil Mazuch.

Politikům vadila odměna i nastavení e-mailu

Právě Mazuchova ODS na konci září v městském zastupitelstvu odvolání Šmejkalové nepodporovala. Zřejmě tak kryla svého kolegu Petra Juchelku, který je předsedou představenstva firmy East Bohemian Airport. Nicméně většina zastupitelů byla pro konec ředitelky.

„Její hlasování pro osobní odměny, nákup služebního vozu za nemalou částku, to jsou věci, přes které se osobně nepřenesu. Proto navrhuji její odvolání a vypsání transparentního výběrového řízení na skutečného krizového manažera,“ uvedl například zastupitel za ANO Martin Kolovratník.

Lídrovi Pardubáků Františku Brendlovi se zase nelíbilo, jak si ředitelka nastavila e-mail před odjezdem na dovolenou. Automatická odpověď totiž říkala, že zpráva se automaticky smaže a že se pisatel má ozvat znovu. „Myslím, že nám paní Šmejkalová ukázala, že žije naprosto mimo realitu dnešních dní, uvedl rozhořčený Brendl.

Hejtman Martin Netolický si myslí, že postup města byl nešťastný. „V této chvíli nám přijdou důvody jako zástupné. Lze říci, že mohlo dojít k pochybení v morální oblasti, pokud jde o schvalování vlastních odměn, ale v minulosti to však byl zvyk, který nikomu nevadil,“ řekl Netolický.

Toho mrzí, že město nemělo plán, jak a kým ředitelku ve funkci nahradí.

„Bohužel kromě různých mediálních výstupů jsme neviděli návrhy řešení. Nejhorším řešením by bylo, pokud by paní ředitelka odešla a ve společnosti by nezůstal nikdo s příslušnými povoleními a certifikáty, které jsou nezbytné pro provoz mezinárodního letiště. Poté by hrozil scénář, který si nechci vůbec připouštět, což je de facto vnitřní rozklad společnosti a bohužel také až přerušení provozu letiště,“ řekl Netolický.