Šéfka pardubického letiště chtěla získat odměny, teď jí hrozí vyhazov

Vše nasvědčuje tomu, že ředitelka civilního letiště Pardubice Hana Šmejkalová si nakonec na čtvrtmilionovou odměnu nesáhne. Tu jí sice schválilo představenstvo společnosti East Bohemian Airport za to, že se jí podařilo sjednat tři nové linky. Za každou měla brát 75 tisíc korun.

„Řešili jsme tuto věc na zastupitelském klubu a shodli jsme se, že v této ekonomicky složité době není vhodné, aby ředitelka odměnu dostala,“ uvedl šéf zastupitelského klubu ODS Petr Klimpl.

Jeho slova jsou klíčová v tom, že právě nominant modré strany Petr Juchelka vede představenstvo firmy, a ODS tak má ve firmě klíčové slovo. Přitom právě Juchelka pro udělení odměny hlasoval a pak také ředitelku téměř až do roztrhání těla hájil v internetových diskusích, které byly pod články o situaci na pardubickém letišti.

„Ztráty jsou zaviněné a nezaviněné. Jsou prostě věci mezi nebem a zemí, které neovlivníte. Třeba koronáč, kvůli kterému vám vláda nesmyslně zavře všechna regionální letiště, a Letiště Praha nechá otevřené. Jinak každý, kdo má alespoň nějaké zkušenosti s řízením větší společnosti, ví, že řídit společnost v turbulentní době je výrazně náročnější než v době, kdy je klid,“ napsal například v jednom příspěvku.



Nutno dodat, že za své názory od čtenářů schytal ostrou kritiku.

Konec ředitelky chce i lídr ANO pro krajské volby

Ovšem ztráta 225 tisíc korun nemusí být zdaleka jediná, která na ředitelku čeká. Opoziční zastupitel a lídr Východočechů do krajských voleb František Brendl přednese ve čtvrtek na zasedání zastupitelstva návrh na odvolání šéfky firmy EBA.

„Určitě to k nějakému bodu přidám. Paní ředitelka žije naprosto mimo realitu a je potřeba jí to důrazně vysvětlit. Lidé tady přicházejí o práci, snižují se platy, celé odvětví jde do kopru, letiště je zralé na vypnutí, a ona si prosazuje bonusy a další výhody - neuvěřitelné,“ uvedl Brendl pro MF DNES.

Jeho návrh by sám o sobě velkou sílu nepředstavoval, opozice má na pardubické radnici momentálně slabou pozici, ale je evidentní, že Brendl není s názorem osamocený.

Pro Šmejkalovou je nebezpečím především to, že pomyslný palec dolů dávají politici z dominantního hnutí ANO. A to včetně poslance, zastupitele Pardubic a krajského lídra pro blížící se volby Martina Kolovratníka.

„Pro mne je to ohromné personální pochybení, které je pro mne důvodem k rozvázání smlouvy. Opravdu nežije v reálném světě. Když to přeženu, tak je to chyba, která se neodpouští,“ uvedl Martin Kolovratník.

Šéf zastupitelského klubu ANO Jan Hrabal pak uvedl, že se téma mělo probírat na pondělním večerním zasedání zástupců hnutí na pardubické radnici. „Určitě to bude na stole, ty chyby vypadají závažně,“ uvedl před jednáním Jan Hrabal.

Politikům přitom nevadila jen touha Šmejkalové po bonusu, ale také to, že si v době, kdy radnice a kraj musí posílat dalších 16 milionů na přežití firmy, šéfka koupila nový služební vůz za bezmála milion korun nebo nastavení jejího e-mailu před odjezdem na dovolenou.

„Po dobu mé nepřítomnosti budou všechny zprávy automaticky vymazávány, aby nezahltily moji mailovou schránku. Pokud žádáte moji odpověď, pošlete, prosím, svoji zprávu ještě jednou po mém návratu. Děkuji za pochopení,“ napsala do automatické odpovědi ředitelka ovšem bez udání data návratu.

„Ta zpráva o bonusech pro paní ředitelku mne hodně zaskočila. Myslím, že na to není úplně vhodná doba. Mám takový pocit, že si řada lidí myslí, že veřejný sektor je jen jakási dojná kráva,“ uvedl Martin Netolický, hejtman kraje, kterému patří třetina akcií společnosti EBA.

Zbytek podílu pak patří radnici, a právě ta má tak klíčové slovo na valné hromadě. A pouze ona může Šmejkalovou odvolat. „Zastupitelstvo může svým verdiktem jen něco doporučit radě města. A právě radní pak pověří své zástupce na valné hromadě k případným krokům,“ vysvětlil princip Klimpl.