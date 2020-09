Pardubický kraj by měl převzít letiště, míní někteří volební lídři

Pardubičtí i krajští politici si splnili sen o tom, že Pardubice budou mít mezinárodní letiště s důstojným terminálem a vzhledem k blízkosti Prahy se skvělou perspektivou. Letiště ale prodělává. Společnost East Bohemian Airport (EBA), kterou ze dvou třetin vlastní město a ze třetiny Pardubický kraj, tak na zajištění chodu potřebuje peníze od obou vlastníků.

Optimistické předpovědi, že nový terminál za čtvrt miliardy zajistí víc cestujících a tím i vyrovnané hospodaření, se mimo jiné i kvůli uzemnění letadel Boeing 737 MAX a koronavirové krizi nenaplnily. V roce 2018 ztráta hospodaření dosáhla 15,9 milionu korun, loni už 35 milionů korun a letos podle odhadů kraje by mohla přesáhnout částku 40 milionů.

„Bohužel se ukazuje, že mít moderní terminál nestačí,“ řekl lídr koalice 3PK (ČSSD a Společně pro kraj) hejtman Martin Netolický, který nadšení Pardubic pro investice do letiště v minulých letech nesdílel. Nicméně pro investici do terminálu stejně jako ostatní krajští zastupitelé zvedl ruku.



Letošní volby ale nerozseknou otázku, zda Pardubický kraj bude mezinárodní letiště nadále podporovat, v tom panuje shoda. Jde spíše o to, zda se nová krajská vláda nepokusí tok peněz do letiště ještě zesílit. Otevřeně se k tomu hlásí lídr ANO poslanec Martin Kolovratník, který by chtěl, aby kraj převzal od města dvoutřetinový podíl EBA.

„Zastávám názor, že letiště má mít jednoho majitele - ideálně Pardubický kraj. Byť jsme nyní v krizi, tak disponuji odbornými podklady, které říkají, že kapacita Letiště Václava Havla Praha nebude za několik let stačit. Navíc je stále ohrožena dostavba paralelní dráhy na Ruzyni. A toto je ohromná šance pro letiště Pardubice,“ uvedl Kolovratník.

Petr Bajer, lídr koaliční kandidátky Trikolóra-Soukromníci, to vidí podobně. „Majoritním vlastníkem by měl být kraj, protože je přínosem nejen jemu, ale i sousedním regionům,“ uvedl.

Jeden vlastník by mnohé usnadnil, v posledních letech se město i kraj často nemohly shodnout na jednotlivých investicích. Kraj by tím nepochybně ulevil pardubickému rozpočtu, nicméně do budoucna by zatížil ten svůj. Navíc Pardubice nedaly letišti na rozdíl od kraje peníze na terminál, firma si musela půjčit.

Lídr SPD Tomáš Fadrný vidí roli kraje jinde. „Letiště patří ze dvou třetin městu Pardubice - je to v prvé řadě jeho boj. Kraj může pomáhat, ale bohužel letiště je černá díra, do níž z Pardubic tekly peníze už před koronavirovou krizí,“ uvedl. Podle něj nemá současný provozovatel letiště žádnou vizi co dál. „Jen utrácí veřejné peníze. Ztráta v roce 2019 byla něco okolo 35 milionů korun. Běžný smrtelník by už o firmu přišel a byl v insolvenci,“ uvedl.

Vedení kraje dokáže letišti pomoci

Dosavadní vedení kraje reprezentované ČSSD, Koalicí pro Pardubický kraj, ODS a Starosty soudí, že když kraj s městem pomohou letišti zvládnout současné potíže, může firma EBA nakonec dosáhnout vyrovnaného hospodaření.



„Věřím, že až se vše vrátí do normálu, bude letiště bez větších finančních propadů. Letošní omezení přineslo ovšem i něco pozitivního. Vedení letiště změnilo taktiku s hledáním dopravců. Ukázkový výsledek je navázání kontaktů se společností WizzAir, která začíná létat od 1. září do Lvova a Kyjeva, kde je hodně možností přestupu na linky do dalších destinací,“ uvedl lídr koalice ODS a TOP 09 Michal Kortyš.

„Při standardní situaci se podobná regionální letiště v Evropě dokážou dostat provozně na takzvanou černou nulu. Toto musí být i cíl toho našeho,“ uvedl lídr Koalice pro Pardubický kraj Roman Línek.

Podle hejtmana Martina Netolického je především nutné provozovat pravidelné linky. „K tomu se nabízí cargo, general aviation a další, což by mohlo letiště oživit. V tuto chvíli jsme kromě letiště v ruské Kaluze v kontaktu se společností Flying Academy. S tou jsem jednal o možnosti přesunutí výcviku dopravních pilotů z Brna právě na naše letiště,“ uvedl Netolický.



Sny o tom, že se pardubické letiště jednou stane důležitým doplňkem Ruzyně, nemá jen lídr ANO Kolovratník. Jako velkou šanci to vidí například i lídr Pirátů Daniel Lebduška, který uvedl, že Pardubice by mohly sloužit jako letiště „Praha - Východ“.

„Není to nic neobvyklého, například Londýn má hlavní letiště Heathrow a pak hned dvě další letiště v cca hodinovém dojezdu od centra Londýna. A tato praxe není jen ve Spojeném království, ale i v mnoha dalších zemích. Tímto směrem by se podle mého mělo ubírat směřování pardubického letiště,“ uvedl.

S návrhem takto přejmenovat pardubické letiště před časem přišel Kolovratník, ale právníci najatí společností EBA jej smetli ze stolu s tím, že názvem Praha - Východ by mohlo dojít ke klamání obchodních partnerů a cestujících.