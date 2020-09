Pardubické letiště je na dně, ředitelka ovšem chce bonusy za nové linky

Vypadá to, že na pardubickém letišti bude horko. Ředitelka firmy East Bohemian Airport (EBA) Hana Šmejkalová bude muset politikům vysvětlovat několik svých kroků z poslední doby.

Manažerka v prvé řadě iniciovala vyplacení odměny pro sebe ve výši 225 tisíc. Hlasování v představenstvu firmy, která patří radnici a kraji, však bylo velmi vyrovnané. To ovšem manažerka vyřešila tím, že dodala v sedmičlenném orgánu klíčový čtvrtý hlas pro bonus.

„Považuji za velmi nešťastné, že ředitelka hlasovala o vlastní odměně. Když dáváme bonusy za pořádání festivalu Smetanova Litomyšl, tak ti lidé, kterých se peníze mohou týkat, nejen nehlasují, ale dokonce odejdou z místnosti, aby nedostávali pod tlak ostatní,“ uvedl Martin Netolický, hejtman kraje, kterému patří třetina akcií společnosti EBA.

Ovšem kdyby se jeho radou Šmejkalová řídila, bonus by zřejmě nedostala. Atmosféra na zasedání představenstva byla podle informací MF DNES dost vyhrocená a na udělení bonusu se zdaleka všichni netvářili. Jsou k tomu objektivní příčiny.

Letiště je v době koronaviru silně utlumené a jasné je, že letos spadne do velké ztráty. Aby vůbec firma mohla fungovat, musí do ní politici pumpovat veřejné peníze. Na jaře už dovolili „projíst“ část navýšení základního jmění. Šlo o 16 milionů korun. Nyní jsou na cestě další peníze.

„Budeme navyšovat základní jmění firmy o dalších 16 milionů korun,“ uvedl Jan Mazuch, náměstek pardubického primátora, který má na starosti akciové společnosti.

Přeloženo do češtiny - pokud by nešlo o firmu vlastněnou úřady, tak by Šmejkalová dávno vedla společnost v insolvenci.

„Ta zpráva o bonusech pro paní ředitelku mne hodně zaskočila. Myslím, že na to není úplně vhodná doba. Mám takový pocit, že si řada lidí myslí, že veřejný sektor je jen jakási dojná kráva,“ uvedl Netolický.

Podílela se ředitelka na sjednání nových linek?

Podle serveru zdopravy.cz, který se kauze také věnoval, je navíc vyplacení bonusu za sjednání tří nových linek (za každou má ředitelka dostat 75 tisíc korun) nesmyslné, protože se na jejich zisku nijak nepodílela.

„V případě dvou linek Wizz Air není ani zřejmé, z jakého důvodu Šmejkalová příchod dopravce považuje za svoji zásluhu. Wizz Air podal v lednu žádost na české ministerstvo dopravy o udělení takzvaných přepravních práv na linky na Ukrajinu, ještě dva týdny poté ale vedení letiště s Wizz Air vůbec nejednalo,“ uvedl server a tvrzení doložil zprávou ČTK z onoho období.

„O požadavku ze strany leteckého dopravce jsme se dozvěděli z informací ministerstva dopravy. Dopravce zatím o létání do Pardubic s naší společností nekomunikoval,“ řekla v lednu mluvčí letiště Mária Ministrová.

Nicméně zatím není jasné, jestli si ředitelka na peníze sáhne. Odměny musí schválit radní a pak valná hromada firmy. „Máme to na programu rady, ta bude dávat instrukce valné hromadě,“ uvedl Mazuch.

„V této situaci to nevidím jako vhodné,“ doplnil Netolický.

Pozici ředitelky před důležitým hlasováním nevylepší ani další zprávy z letiště. Hana Šmejkalová si totiž také pořídila nový služební vůz Super Combi Laurin a Klement 2,0 TDI, jehož katalogová cena se pohybuje kolem 1,5 milionu korun.

Z registru smluv je však patrné, že Autocentrum Barth stlačilo cenu předváděcího vozu pod milion korun, a to bylo nesmírně důležité.

„Podle manažerské smlouvy si ředitelka může pořídit služební auto do milionu bez souhlasu představenstva,“ uvedl pro MF DNES dobře obeznámený zdroj z firmy EBA.

Ředitelka byla v posledních dnech na dovolené. Redakci v SMS napsala, že „odměny si nenavrhuje, neschvaluje a ani je nedostává a že více řekne předseda představenstva.“

Tím je Petr Juchelka nominovaný za ODS. A ten šéfku letiště na zmíněném webu v diskusi pod článkem vehementně bránil. Za což tamtéž také sklidil kritiku od lidí. Těm neušel ani fakt, jak si Šmejkalová nastavila e-mail před odjezdem na dovolenou.

„Po dobu mé nepřítomnosti budou všechny zprávy automaticky vymazávány, aby nezahltily moji mailovou schránku. Pokud žádáte moji odpověď, pošlete, prosím, svoji zprávu ještě jednou po mém návratu. Děkuji za pochopení,“ stálo v automatické odpovědi ovšem bez data návratu.

„Pokud by toto udělal někdo z mých zaměstnanců, tak ho vyrazím na hodinu. Jako jak smazána? Napište si to znovu. To v pozici ředitelky snad nemyslí vážně,“ stojí třeba v internetové diskusi na webu.