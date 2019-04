Majitelé LDN v Moravské Třebové couvli, pacientům nehrozí vystěhování

Pardubický kraj se už rok chystal na možnost, že by pacienti a personál léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) dostali tři měsíce na opuštění tamních budov.

Majitelé areál totiž nabízeli k prodeji, budovy ale dodnes ji neprodali a nyní souhlasili s úpravou nájemní smlouvy, která už neumožní pacienty poslat rychle pryč.

„Podařilo se nám dojednat aktualizaci a definici nové nájemní smlouvy, která dává LDN mnohem větší jistotu. Odstranili jsme riziko tříměsíční výpovědní lhůty, která byla dosud ve smlouvě. Nyní je dojednána dvouletá nájemní smlouva s možností dalšího prodlužování,“ uvedl radní, odpovědný za zdravotnictví, Ladislav Valtr (ODS).

Vedení Pardubického kraje původně chtělo budovu nemocnice od trojice majitelů koupit, ale ti podle hejtmanství měli posudek, který ocenil nemovitosti a movité věci až na 80 milionů korun.

Kraj má dva posudky, jež ohodnotily majetek maximálně na 26 milionů korun. Navíc další desítky milionů korun by musel platit za opravu.

Radní se proto rozhodli postavit v sousedství pro nemocnici nové sídlo. To by mělo za 200 milionů korun být hotové v roce 2021 a nabídlo by pacientům 90 lůžek. Prozatím by měli pacienti zůstat v dosavadních prostorách v nájmu. Vlastníci už od loňského léta nabízejí budovu k prodeji.

Radní Pardubického kraje jsou přesvědčeni, že úpravy nájemní smlouvy dosáhli jen díky tomu, že mohli na majitele přitlačit s poukazem na chystanou novostavbu. „Před rokem k něčemu takovému nebyla z jejich strany absolutně ochota,“ uvedl Valtr.

Privatizace? Ne, spíše vytunelování nemocnice

Příběh nemocnice Moravské Třebové od počátku provázejí chyby politiků. Původně většinu budov vlastnilo město Moravská Třebová, ale dvěma, z dnešního pohledu nesmyslnými kroky, je tamní zastupitelé za směšnou částku předali trojici zaměstnanců nemocnice.



Nejdříve v roce 1995 město založilo komanditní společnost, tři zaměstnanci nemocnice do ní vložili každý 34 tisíc korun a město majetek nemocnice za 17,8 milionu korun. Na začátku nového tisíciletí se vedení města pokusilo přesvědčit tři společníky, aby souhlasili s likvidací komanditní společnosti. Ti to odmítli. Radní proto naléhali na tehdejší okresní úřad, aby odvolal ředitele a spolumajitele Aloise Hlouška, ale neuspěli.



Ve druhém kroku této „privatizace“, v roce 2011, město pod vedením tehdejšího starosty Miloše Izáka z ČSSD svůj podíl v nemocnici trojici zaměstnanců odprodalo za 3,5 milionu korun.

Čisté svědomí nemá v tomto podivném příběhu ani Pardubický kraj, který jako zřizovatel po léta jen přihlížel k tomu, jak nemocnici vede ředitel Alois Hloušek, který byl zároveň jedním z trojice spolumajitelů, a byl tak ve střetu zájmů.



„Nestačím se divit, jak někdo vůbec mohl vymyslet systém, kdy majetek je prodán soukromníkovi, provozovatel zařízení platí nájem a přitom zde existuje konkrétní personální propojení mezi vlastníkem a nemocnicí. Tento model odpovídá atmosféře 90. let, ale dnes by to zcela jistě byl konflikt zájmů,“ komentoval to před rokem hejtman Martin Netolický (ČSSD).

Hlouška, který v devadesátých letech kandidoval v Moravské Třebové za sociální demokraty, vystřídal na jeho postu loni Pavel Havíř, zkušený matador sociální demokracie, který byl poslancem, krajským zastupitelem, ředitelem svitavské nemocnice i šéfem představenstva spojených krajských nemocnic.

Nemocniční budovy si podle kraje může koupit město Moravská Třebová a vytvořit z nich svoji rozvojovou zónu.