Kriminalita v Pardubickém kraji se snížila, vraždy klesly o polovinu

V roce 2018 policie v Pardubickém kraji vyšetřovala 5 558 trestných činů, což představuje ve srovnání s rokem 2017 pokles o 250. Podařilo se objasnit 66,12 procenta případů, výsledek je tak o 1,3 procentního budu lepší než rok předtím.

Přitom ještě v roce 2014 policie vyšetřovala přes devět tisíc porušení zákona.

„Loni bylo stíháno 3 072 lidí, z toho pro obecnou kriminalitu 1 756, pro hospodářskou kriminalitu 396 a 1 013 pro zbývající kriminalitu,“ vyplývá ze zprávy, kterou médiím poskytla mluvčí krajské policie Markéta Janovská.



V roce 2018 policisté v kraji objasnili 3 675 případů. Dodatečně, tedy skutků z minulých let, objasnili 356 případů. Recidivisté se na kriminalitě podíleli ve 45 procentech případů. Krajští policisté loni vyšetřovali čtyři vraždy, dvě dokonané a dva vražedné pokusy, rok předtím jich bylo osm.

„Jedna loňská vražda zůstala zatím neobjasněna. Další, pátou vraždu, v současné době prověřují policisté celorepublikového útvaru,“ uvedla Markéta Janovská.

Kraj patří k těm bezpečnějším

Velkou měrou se na nízké kriminalitě podílejí i relativně bezpečné Pardubice. Zatímco v ostatních regionech táhnou právě krajská města statistiky dolů, Pardubice patří mezi největšími českými městy k těm nejvíce bezpečným.

Počty trestných činů v Pardubickém kraji Mapa kriminality ukazuje, že Pardubický kraj se řadí mezi tři nejbezpečnější regiony. 2013: 8 994

2014: 9 092

2015: 8 380

2016: 5 933

2017: 5 808

2018: 5 558 V roce 2018 bylo v Pardubickém kraji spácháno celkem 475 případů krádeží vloupáním, z nichž bylo 174 objasněno (36,63 %). Oproti tomu v roce 2017 bylo spácháno 636 případů krádeží vloupáním, z nichž objasněno bylo 234 (36,79 %). Nejvíce krádeží vloupáním je do ostatních objektů (231), rodinných domů (72), víkendových chat (55) a bytů (31) i obchodů (31). Pramen: Policie ČR

„Vysoce nadprůměrná míra kriminality je především ve velkých krajských metropolích, se kterými je spojena relativní anonymita a dynamický rytmus a proměny počtu přítomného obyvatelstva během dne. Jde zejména o Prahu a Brno, Olomouc a České Budějovice. Naproti tomu Plzeň, Hradec Králové, Pardubice či Karlovy Vary mají úroveň kriminality nižší až o polovinu,“ stojí ve zprávě Českého statistického úřadu.

Přesto i loni se staly v kraji vážné kriminální případy. Minulý rok v dubnu osmadvacetiletý muž v Pardubicích vážně zranil svou čtrnáctidenní dceru, která záhy zemřela. Soud jej za to poslal v listopadu na 18 let do vězení.

U Bystrého na Svitavsku našla v květnu žena venčící psa tělo muže ve značném stadiu rozkladu. Leželo v mělkém hrobě zakrytém větvemi zřejmě několik měsíců, podle pitvy byl muž zavražděn.

Loni také policie kvůli výbuchu v Poličských strojírnách z února 2017 obvinila tři zaměstnance firmy z obecného ohrožení z nedbalosti. Série explozí zranila 19 lidí, evakuováno bylo 120 lidí. Materiální škoda dosáhla zhruba 50 milionů korun. Obviněným hrozí dva roky až osm let vězení nebo peněžitý trest.

Kvůli prodeji lesních pozemků městské společnosti Služby města Pardubic v roce 2016 policie loni v listopadu obvinila pět lidí. Škoda dosáhla asi 4,3 milionu korun.

Pozemky v dražbě koupil podnikatel a tehdejší člen představenstva Karel Hron (ANO), po převodu do společného vlastnictví manželů a později na tchyni je koupily Služby města za více než pětinásobek. Hronovi hrozí až pět let vězení.

Nejvíce trestných činů vykázalo loni Pardubicko, celkem 2 330. Naopak nejméně na Chrudimsku, které s počtem 975 nedosahuje ani poloviny případů na Pardubicku. V přepočtu na počet obyvatel je na tom ještě lépe Orlickoústecko.