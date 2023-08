Konec kolon v Litomyšli, práce se blíží do finále. Řidiči ale vyhráno nemají

V českých podmínkách nezvyklou aktivitu mohli před pár dny vidět řidiči v Litomyšli, kde se od půlky července opravuje kilometr a půl dlouhý úsek průtahu městem od světelné křižovatky ve směru na Svitavy.

Aby stavba co nejméně zkomplikovala již tak hustou dopravu na jedné z nejvytíženějších silnic na východě Čech, dělníci prováděli některé práce v nočních hodinách.

Namalovat vodorovné dopravní značení na silnici, po které denně projede přes 22 tisíc vozidel, je totiž kumšt hodný mistra. Aby z úhledně nalajnovaných bílých čar nezbyla rozježděná mazanina, nezbývalo silničářům nic jiného než nasadit stroje i lidi v nejméně frekventovanou denní dobu.

„Kvůli silnému provozu probíhalo minulý týden lajnování přes noc. Snažíme se to udělat tak, abychom vytíženou komunikaci z naší strany omezovali co nejméně. Proto jsme asfalt na dvou křižovatkách pokládali do půl desáté večer. Všechno ostatní stíháme během dne,“ říká Luboš Jiskra, stavbyvedoucí společnosti Skanska, která zakázku na opravu zničeného koberce vysoutěžila i z toho důvodu, že v tendru nabídla nejkratší čas opravy.

Taková byla jedna z klíčových podmínek ŘSD. Jakékoli omezení totiž na mimořádně vytíženém tahu, který bude minimálně ještě čtyři roky suplovat neexistující dálnici D35, znamená dopravní kolaps.

Problémy ještě tento týden

Za měsíc a půl dělníci stihli kompletně vyfrézovat, položit a nalajnovat asfalt od křižovatky u průmyslové zóny až téměř po hlavní světelnou křižovatku, na kterou se silničáři soustřeďují od minulého týdne.

Podle starosty Litomyšle Daniela Brýdla řidiči musejí vydržet problémy s dopravou ve městě ještě během tohoto týdne, kdy se opravuje druhá polovina křižovatky na straně u autobusového nádraží. Kdo bude chtít odbočit z hlavní křižovatky do tohoto směru, který je i výpadovkou na Poličku, musí na Sokolovské ulici zamířit pod železniční viadukt, kudy povede objízdná trasa po ulici T. G. Masaryka až po okružní křižovatku u nemocnice.

„Dopravní problémy jsme kvůli neprůjezdnosti hlavní křižovatky očekávali. Zácpy se tvoří hlavně ve špičkách, ale na druhou stranu musím pochválit stavební firmu, že skutečně pracuje v případě nutnosti naplno i do pozdních večerních hodin. Opravu silnice potřebovala. U křižovatky byly silně vyježděné koleje,“ řekl starosta Brýdl, který kvůli dopravním problémům ve městě chodí raději pěšky.

Už ve středu by však křižovatka měla mít nový koberec položený komplet. Ve stejném termínu se křižovatka otevře i chodcům. Rekonstrukce komunikace skončí nejpozději 9. září. „Pokud nám budou přát klimatické podmínky, práce skončí dříve, ale zatím to nemohu předjímat,“ dodal Jiskra.

Řidiče zdrží oprava I/35 u Hřebče

Další komplikace čekají řidiče od 4. září kousek za Litomyšlí. ŘSD plánuje v pondělí 4. září spustit rekonstrukci povrchu hlavního tahu u Svitav. Nový asfaltový koberec získá přibližně osmikilometrový úsek od křižovatky u Opatovce na křížení I/35 s I/43 až po tunel Hřebeč.

Podle odhadu silničářů mají práce vyjít bez daně na bezmála 197 milionů. Počítá se přitom s výměnou a obnovou svislého i vodorovného značení. Kromě výměny asfaltu chystaná rekonstrukce zahrnuje i sanaci podkladních vrstev, obnovu nezpevněných krajnic, výměnu svodidel, vyčištění příkopů a drobné opravy propustků. Součástí akce je i dočasná úprava křižovatky I/35 a I/34 u Koclířova, kterou silničáři přestaví na okružní.

„Nová okružní křižovatka je koncepčně navržena jako malá kruhová křižovatka oválného tvaru s vnějšími poloměry 21 a 13,25 metru. Okružní křižovatka je navržena ve stávajících hranicích průsečné křižovatky. Součástí této stavby je přisvícení okružní křižovatky,“ uvádí se v zadávací dokumentaci. Nový kruháč by mohl alespoň trochu zmírnit nepříznivou bilanci nehod do dostavby dálnice.