Festival plný Ameriky přitáhl na pardubické závodiště tisíce lidí

Ze sdělovacích prostředků se sypou prakticky neustále slova jako koronavirus, pandemie, krize, covid-19, testování, karanténa nebo hygienická opatření. Ovšem sobotní Friends fest v Pardubicích ukázal, že většina lidí se chce bavit a žít normálně.

Důkaz? Z mnoha a mnoha stovek účastníků nosili v areálu roušku přesně dva lidé - američtí vojáci, kteří pouštěli hosty na prohlídku svého obrněného auta. „Hello, welcome,“ vítal mile voják zájemce a jemně rukou ukázal na solidní zásoby dezinfekce, která ležela na výklopných dveřích obrněnce.

Pravda, ani ostatní stánkaři, prodejci či účinkující hygienická opatření nepodceňovali. Dezinfekce byla doslova na každém kroku, takže kdo chtěl, mohl si ruce čistit tak důkladně, jak jen jeho pokožka vydržela.

„Připravená bude dezinfekce, návštěvníci při vstupu dostanou informační materiály a při své návštěvě by měli dodržovat rozestupy,“ hlásil ostatně už před akcí její hlavní pořadatel Roman Morávek.

A ten nakonec mohl s kolegy opouštět areál závodiště spokojený. Lidé organizátory ve štychu nenechali a přišli v počtu, který lze vzhledem k okolnostem označit za nadprůměrný. Svou roli jistě sehrálo i počasí, které bylo díky polojasné obloze pro podobnou událost zcela ideální.

„Skoro všechny akce byly letos zrušené, tak jsem ráda, že se aspoň něco konalo, a s vnukem jsme přišli. Nejvíce si užíval skákací hrady a rád se dívá na americká auta,“ řekla jedna z návštěvnic festivalu Jana Marečková.

Soutěž v pojídání chilli obhájil loňský vítěz

Hosté víceméně dostali vše, na co byli zvyklí z minulých let. Jen možná aut bylo o něco méně, ale stále dostatek na to, aby synové i jejich otcové měli co fotit a obdivovat.

A také herec Martin Dejdar chyběl. Ten totiž akci vždy doprovázel slovem. Nahradili ho Jiří Ševčík a Petra Beránková, zkušení pardubičtí moderátoři.

„Jednání jsou letos výrazně složitější, jak se mění podmínky, někteří v době příprav i zkrachovali. Přesto se nám program podařilo udržet asi na 90 procentech předchozích ročníků,“ uvedl těsně před festivalem Morávek.

V programu tak nechyběla ani populární soutěž v pojídání chilli. Tu nakonec vyhrál stejný muž jako loni, a odnesl si tak domů už druhý gril.

„Párky,“ odpověděl na dotaz moderátora, co si na něm nejraději připravuje.

„On to celé sežral, to není možné,“ hlásil spíkr poté, co vítěz snědl papričku s poměrně děsivým jménem Trinidad Scorpion Moruga. Tato lahůdka má dva miliony jednotek pálivosti SHU. Jen pro porovnání omáčka tabasco má tři tisíce.

„Do toho nejdeme, nechceme se zabít,“ vzdaly boj o gril další dvě finalistky. Vítěz se jen napil mléka a s úsměvem vyrazil pro cenu.