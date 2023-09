S Varaďou a rekordním rozpočtem 300 milionů. Chceme titul, netají se Pardubice

Dva góly na zápas? O tom to není, říká lídr Sedlák Hlavní hvězda Dynama a také celé extraligy. Útočník Lukáš Sedlák už v minulé sezoně ukázal, že je mimořádný hráč, a velká očekávání jsou od něj i letos. O něčem svědčí i to, že si ho kabina zvolila kapitánem, a navíc spoluhráči věří, že právě on bude nejlepším střelcem sezony. Hned sedm borců z deseti oslovených v anketě sázkové kanceláře Betano, nového partnera pardubického klubu, uvedlo, že bývalý hráč Columbusu Blue Jackets či Colorada Avalanche dá nejvíc branek z celé ligy. „Se třemi tipy následuje Lukáš Radil. Jen Tomáš Zohorna si troufl do očekávané party kanonýrů zařadit také sebe. Kurz na jeho výhru je sto ku jedné,“ řekli zástupci sázkové kanceláře. Na Sedláka se dá vsadit v kurzu šest ku jedné, což z něj dělá největšího favorita na zisk koruny krále střelců. „Je to krásné, když vám spoluhráči věří. Přišel jsem do Pardubic s tím, že chci mít pozici lídra, a jsem rád, že ji mám. Na druhou stranu být lídr týmu neznamená, že dám každý zápas dva góly. Budu chtít Dynamu pomoci každodenní prací, a pokud budou i branky, bude to jen bonus,“ řekl Sedlák.