Elektrárny nestíhají krotit emise. Křetínský vypne bloky, Tykač chce výjimku

Vedení opatovické elektrárny se rozhodlo, že nebude investovat do modernizace dvou ze šesti bloků elektrárny, tak aby vyhovělo novým přísnějším limitům platným od roku 2021. Místo toho je odstaví. Soutěže na ekologizaci bloků firma zrušila.

„Soutěže byly zrušeny s ohledem na budoucí evropskou strategii odklonu od uhlí, objem investic, které přesahovaly miliardu korun, i možnost vyrábět potřebnou energii s dostatečnou rezervou tepelného výkonu pouze na čtyřech již retrofitovaných blocích,“ uvedl mluvčí Elektráren Opatovice Martin Sýkora.

O strategickém rozhodnutí společnosti, spadající pod EPH Daniela Křetínského, jako první informoval týdeník Euro.

S novými limity má potíže většina tepelných elektráren v Česku, a tedy i nedaleké Chvaletice. Ty se však rozhodly problém řešit jinak. Požádaly v lednu krajský úřad o výjimku.

Unie mění pravidla za pochodu, elektrárny nestíhají

Pravdou je, že Evropská unie nyní „špinavé“ zdroje energie pořádně dusí a mění pravidla za pochodu tak rychle, že na to jejich majitelé nestačí reagovat.

Sotva vlastníci uhelných elektráren dokončili nákladné modernizace, aby plnily emisní limity, které měly v Česku díky výjimce platit od poloviny roku 2020, vstoupila do hry nová přísnější pravidla.

Elektrárny v Pardubickém kraji Elektrárna Chvaletice

Palivo: hnědé uhlí

V provozu: od roku 1979

Majitel: společnost Sev.en EC Pavla Tykače

Instalovaný výkon činí 820 MW. Elektrárna Opatovice

Palivo: hnědé uhlí

V provozu: od roku 1959

Majitel: Elektrárnu vlastní Energetický a průmyslový holding ovládaný Danielem Křetínským.

Elektrický výkon 363 MW, tepelný výkon 698 MW

Podle nich se však bude hrát už od roku 2021. Takže jestliže původně limity oxidů dusíku neměly překročit hranici 200 miligramů na metr krychlový, nyní už je schváleno jako limit 175 miligramů. A elektrárny se nově nevejdou ani do limitů pro zbytkovou rtuť.

Elektrárna Chvaletice, která do modernizace dvou bloků dala bezmála tři miliardy korun, najednou zjišťuje, že má zase problém. A podobné potíže mají i Opatovice, které do modernizace čtyř bloků nalily i s pomocí dotace podobnou částku.

„V době příprav projektu i vlastní realizace, tedy v letech 2014 až 2015, byly v platnosti limity, které v současnosti retrofitovaná zařízení zvládají bez obtíží plnit. Nicméně došlo v roce 2017 ke zpřísnění emisních limitů, které známe pod zkratkou BREF/BAT a se kterými se v rámci projektu ekologizace logicky nemohlo počítat,“ uvedl Sýkora.

V praxi to znamená, že chvaletická a patrně i opatovická elektrárna budou potřebovat výjimku na provoz již modernizovaných bloků, protože do zlepšení účinnosti filtrů by nyní musely investovat neúměrně velké peníze. Ostatně i proto se s výjimkami v legislativě dopředu počítá a krajský úřad je nepochybně vydá.

Třetí cesta: Modernizovat ano, ale limity přesto nesplnit

Chvaletická elektrárna ale teď zkouší, zda by se nemohla vyvléci z povinnosti provést modernizaci zbylých dvou bloků tak, aby odpovídaly přísnějším emisním limitům BREF/BAT.

Tedy modernizovat je, ale ne na top úroveň, kterou žádá od roku 2021 Unie. Nepožádala krajský úřad totiž pouze o výjimku na bloky, které už prošly modernizací, ale i na zbylé dva, které na miliardovou investici čekají. „Žádost o výjimku se vztahuje na celé zařízení,“ potvrdil mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Chvaletická elektrárna argumentuje tím, že kvalitu ovzduší tento postup nezhorší. „K dosažení nově požadovaných limitů NOx by byla nutná další investice ve výši 1,4 miliardy korun. Podíl elektrárny na celkových imisích NOx by se přitom snížil o pouhých 0,05 % pro okolí elektrárny a maximálně o 0,02 % pro město Pardubice,“ vysvětluje generální ředitel 7EC Václav Matys.

Ekologičtí aktivisté z hnutí Greenpeace namítají, že opatovická elektrárna nevyhovující bloky naopak odstaví.

„Chvaletice u bloku, který je v podobné situaci, chtějí nainstalovat levnější a nedostačující technologii a žádají si na ni s předstihem výjimku. Tohle jednání je pro nás absolutně za hranou a naprosto překrucuje původní smysl těch výjimek,“ uvedl tiskový mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek.

Není ale vůbec jisté, zda v tomto případě Chvaletice uspějí, ani co by se dělo, kdyby výjimku na zbylé dva bloky nezískaly. Elektrárna si počká na rozhodnutí krajského úřadu. ¨

„Variant, které mohou nastat, je několik. Nejprve počkáme na vyjádření krajského úřadu. Jakmile ho dostaneme a prostudujeme, rozhodneme o dalším postupu,“ sdělila ČTK mluvčí skupiny Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová.