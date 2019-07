Hráči zaplní Pardubice, festival her Czech open se koná potřicáté

„První ročník jsme pořádali hned po sametové revoluci v létě 1990. Od začátku jsme věděli, že nechceme nějaký malý víkendový turnaj, ale pořádnou akci na celý týden. Od té doby se Czech open pořádně zvětšil. Klíčové bylo, když jsme v roce 2000 přidali do programu k šachu i další hry, ty neustále přibývají,“ uvedl zakladatel a dnešní náměstek primátora Jan Mazuch.

Pravda je, že turnaj se s tím z roku 1990 nedá vůbec srovnávat. Dnes se totiž jedná skutečně o velkou mezinárodní akci, na kterou míří i mistři světa svých kategorií nebo budoucí hvězdy šachu a dalších her.

„Letos přivítáme zhruba pět tisíc lidí z 57 zemí světa. Hráčů ani tak nepřibývá, ale jezdí stále početnější doprovody. To hodně souvisí s tím, že více než polovina hráčů je narozena po roce 2000. Jsme rádi, že hry táhnou nejmladší generaci,“ uvedl další pořadatel a druhý činovník, který je u Czech open celých třicet let, Petr Laušman.

Borci přijedou z Austrálie, Singapuru, Mexika, USA, Kanady, Peru, Kolumbie, Brazílie, Egypta, Namibie, JAR, Íránu, Iráku, Jižní Koreje nebo bývalých republik Sovětského svazu.

Takový nával turistů má samozřejmě pozitivní vliv na obraty pardubických podnikatelů. Masa lidí musí někde jíst, pít a hlavně bydlet. Ovšem s tím je v Pardubicích dlouhodobý problém. Ubytovacích kapacit je až tristně málo a zdaleka nestačí pobrat všechny zájemce.

„Například máme plné i celé vysokoškolské koleje, ale i tak musí někteří bydlet třeba v Chrudimi nebo Hradci Králové. V Pardubicích jsou všechny hotely i penziony beznadějné plné. To se týká i bytů na krátkodobý pronájem,“ doplnil Petr Laušman.

Hráči se mohou těšit na bohatý doprovodný program

Ačkoliv do Pardubic dorazí lidé i z výrazně kulturně odlišných krajin, až na úplné výjimky s nimi nejsou ve městě nikdy žádné větší problémy. Do určité míry to může být i tím, že hráčům organizátoři pořádají poměrně bohatý doprovodný program.

„Letos například po dlouhých letech nepořádáme výlet do zoo ve Dvoře Králové, ale jedeme do té jihlavské. Říkali jsme si, že přece jen ti častější návštěvníci turnaje už musí mít Dvůr prochozený více než dobře,“ řekl Laušman.

V nabídce toho je však mnohem více. Koná se například večerní prohlídka historického centra Pardubic a Pardubického zámku, turnaj v malé kopané, soutěž v luštění křížovek, turnaj v bowlingu nebo ve stolním tenisu v kategorii dospělých a mládeže do 16 let. V plánu je pak také výlet na zámek v Častolovicích nebo tři velké společenské večery na koupališti Cihelna.

„Ten závěrečný se bude konat 26. července a vedle obvyklé živé a reprodukované hudby, nočního koupání a grilování máme v plánu velký ohňostroj, kterým oslavíme právě letošní kulatou třicítku,“ uvedl Jan Mazuch.

Organizace velkého turnaje však s sebou nese věci, které by možná laik neočekával. Jednou z nich je investice do detektorů, které dokážou odhalit techniku požívanou při podvádění ze strany hráčů a jejich trenérů.

„My jsme zatím na Czech open nikoho nechytili, ale takové případy už v Česku byly. V zahraničí jsem pak slyšel o případu, kdy hráč měl na krku křížek, ve kterém byla kamera a přenášela signál trenérovi na hotel. Ten zpětně radil šachistovi, jak hrát dál. Tím, jak jde technika dopředu, tak takových triků přibývá. Proto se k tomu musíme nějak postavit,“ uvedl Laušman.

Další problém pak může znamenat národnost některých hráčů. Pořadatelé si musí dát pozor, aby k jednomu stolku neusedli třeba hráči z Izraele a Sýrie.

„Proti zástupci židovského státu mají zákaz hrát také soutěžící z Kataru, Spojených arabských emirátů nebo Saudské Arábie. Podle toho vždy upravíme losovací program, aby na sebe tito dva hráči nemohli narazit,“ dodal organizátor festivalu šachu a her s tím, že za celou jeho existenci se ho aktivně zúčastnilo už téměř sto tisíc lidí z více než stovky států.

Vstup na všechny turnaje je pro diváky zdarma, kteří tak mohou kdykoliv navštívit ČSOB Pojišťovna Arenu, kde se koná hlavní část akce. Hry však budou k vidění i jinde, například o víkendu se bude v Paláci Pardubice konat soutěž v hospodském kvízu.