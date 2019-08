Chrudimští politici tápou kolem sportovní haly. Nevědí, zda chtějí novou

Sportovní hala v Chrudimi nedaleko náměstí není zrovna výkladní skříní města. Záchody, zázemí, rozvody energií i fasáda zažily mnohem lepší časy.

Místo její velkorysé přestavby se zastupitelé v roce 2017 rozhodli, že bude výhodnější, když postaví halu zcela novou v areálu městských sportovišť.

Jenže nová koalice ANO, Chrudimáků, Pirátů a ČSSD na chrudimské radnici si není jista, zda to není nad síly městské pokladny. Může se tak stát, že z nového sportoviště nic nebude.

Už nyní je jasné, že do nových voleb v roce 2022 stavba nové sportovní haly nezačne, a vedení města se tak bude zabývat pouze přípravou akce. Mimo jiné i proto, že nová radniční koalice slíbila, že nezvýší zadlužení města, a teď má svázané ruce nejenom v případě haly.

„Máme ambici halu vyprojektovat a předložit novému vedení města po příštích volbách. Politické strany budou moci jít do voleb s tím, že halu budou chtít realizovat, nebo ne,“ uvedl místostarosta Chrudimi Aleš Nunvář (Piráti), který má na starosti investice.

Podle něj je to citlivá otázka. „Kvůli stavbě se bude muset město zadlužit,“ řekl.

Vedení města chce sestavit novou pracovní skupinu, která má navrhnout, jak by nová hala měla vypadat a kterým sportům by sloužila. Opozice namítá, že lze těžko vymýšlet náplň a rozměry haly, když nikdo neřekne, kolik je za ni město ochotno zaplatit. Hovoří se totiž o částce od 75 do 250 milionů, což je celkem slušný rozptyl.

„Oslovili mne, abych šel do pracovní skupiny, ale odmítl jsem. Nemají zadání. Nevědí, co chtějí. Je to maření času,“ uvedl opoziční zastupitel Jan Čechlovský (ODS). Ten upozornil, že stále platí usnesení zastupitelstva, podle něhož se hala stavět má.

Zpráva upozorňuje na špatný stav haly

Nekonečné úvahy o novém sportovišti brzdí daleko přízemnější problémy. Špatný stav staré haly, která slouží stovkám sportovců. Město má nyní v ruce novou technickou zprávu, která vypočítává všechna slabá místa haly. A není jich málo.

„Jsou tam nafocené závady na inženýrských sítích, je zřejmé, že jsou dožilé. Aby ta hala mohla vůbec fungovat dál, abychom ji třeba za dva roky nemuseli zavřít kvůli havárii, tak ji musíme začít opravovat,“ řekl starosta Chrudimi František Pilný (ANO). Dodal, že podle zprávy potřebuje hala investici ve výši 40 milionů korun.

„Stav sportovní haly není utěšený, ať to vezmeme od střechy po suterén. Sportovní plochy jsou ale v pořádku, teď jsme zrekonstruovali palubovku,“ uvedl ředitel společnosti Sportovní areály města Chrudim Luděk Marousek.

A tak se město vrací znova na začátek. A začíná kolečko debat nanovo. Opravit starou halu trochu, pořádně, nebo postavit novou?

Komise pro mládež a sport letos v červnu debatovala o tom, zda se nevrátit k plánům na velkou modernizaci haly na Tyršově náměstí. Kvůli rekonstrukci haly dokonce město vyhlásilo architektonickou soutěž, vybralo vítěze, vyplatilo odměny, ale projekty od té doby leží v šuplíku. Jistým východiskem by bylo podle starosty otevření nového, ale menšího sportoviště.

„Jako alternativní sportoviště zkusíme postavit nafukovací sportovní halu, její umístění zatím řešíme,“ řekl Pilný. Dodal, že v okamžiku kdy začne fungovat nafukovací hala, by se ukázalo, zda je nové větší sportoviště potřeba. „Uviděli bychom, do jaké míry by to stačilo,“ řekl Pilný.

Zastupitel ODS Jan Čechlovský ale připomíná, co bylo odedávna hlavním argumentem těch, kteří si přejí halu novou. V centru je skoro nemožné vyřešit parkování kolem haly, ať už se opraví jakkoliv. „Jsem přesvědčený, že stavba nové haly je výhodnější,“ řekl.