Šéf Beksy: Bez nové haly klub neposuneme, hokej má v Pardubicích stále přednost

Pavel Stara u pardubického mužského basketbalového klubu působí už 16 let. Začínal jako generální manažer, dnes je šéf představenstva a spolumajitel prvoligového BK Kvis Pardubice.

Za zmíněné sezony dokázal klub vyhrát Český pohár, několikrát bral v lize bronzové medaile a dostal se do evropských pohárů. Ovšem podle Stary narazila „Beksa“, jak se týmu přezdívá, na své limity. Ty do velké míry souvisí s tím, že město stále nepostavilo důstojnou halu pro míčové sporty. Stara tvrdí, že zatím na radnici dostávají přednost jiné sporty v čele s hokejem.

„Od roku 2016 intenzivně připravujeme projekt Dukla sportovní. Jeho jednou z hlavních částí má být nová hala pro míčové sporty. Zázemí ve stánku pro zhruba 3 700 fanoušků nemáme najít jenom my, ale také házenkáři, florbalisté nebo volejbalisté. A zatímco se na radnici za poslední roky investovaly do hokeje obří sumy včetně splácení ztrát Dynama, tak my neustále musíme poslouchat, že ještě máme počkat. A musím říct, že už mne to nebaví,“ uvedl Pavel Stara.

Někdo by mohl říct, že vám zatím hala na Dašické stačí, a kdyby bylo třeba, tak velké zápasy můžete hrát v enteria areně.

Je dobře, že se v roce 2006 stala městská aréna multifunkční. Díky tomu tady velké zápasy odehrál Nymburk v evropských pohárech a také tu svůj domov našla mužská basketbalová reprezentace. Ale zároveň musím dodat, že to není hala pro náš klub. Nemáme v ní dostatečné zázemí, není to náš domov. Nemohli bychom v ní trénovat. Je to hala na velké akce.

A po případném odchodu hokejového Dynama do nové haly, kterou chce stavět majitel klubu Petr Dědek, by to smysl dávalo?

Ani v tom případě to nedává logiku, především ekonomickou. Abychom tam získali veškeré potřebné zázemí, tréninkové plochy, šatny a další věci, tak by aréna musela projít úpravou za stovky milionů. Také by z ní musel zmizet led. To vše dohromady je úplný nesmysl.

A Hala Dašická dnes už potřebám klubu nestačí?

Jsme rádi, že ji máme. Ovšem hala má kapacitu jen něco přes tisíc míst. Během loňského play off jsme ji vyprodali za pár desítek minut. Navíc má další limity. Nejsme v ní našim partnerům schopni nabídnout odpovídající podmínky, a to ani při jejich prezentaci nebo třeba při občerstvení. Problém je i s parkováním, prodejem suvenýrů a programem během zápasu. Bez nové, větší haly nejsme schopni klub dál posouvat. Nyní jsme narazili na strop.

V čem spočívá?

Všude, kde hrajeme, jsme v nájmu. Za ten musíme logicky platit. Navíc nemůžeme zobchodovat plochy na stadionu nebo pozvat partnery do skyboxu, když hrajeme v enteria areně. A v takových podmínkách tady už fungujeme roky. A přitom město je akcionářem našeho klubu a snažíme se s ním jednat velmi korektně. A na oplátku slyšíme, že ještě musíme vyčkat. Mezitím se opravil pro fotbal Letní stadion, v plánu jsou další investice do arény kvůli hokeji. Podle mne nejde dělat pořádný produkt bez zázemí a už je čas, aby se dostalo i na nás. A tím myslím všechny míčové sporty. Jsou tady i jiné sporty než hokej.

Tak majitel Dynama Petr Dědek slibuje, že arénu postaví plně ve své režii. Že se na tom město nebude nijak finančně podílet.

Dodal bych, že se snad nebude finančně podílet. To je totiž klíčové slovo.

Jak se zdá, tak vy tomu moc nevěříte, že město nebude platit nic.

Už jsme to viděli u toho prvního pokusu pana Dědka na závodišti. Hned se začalo mluvit, jak ohromnou infrastrukturu kolem má město postavit. Tam šlo o stovky milionů korun. Pokud to nyní tedy bude kompletně soukromá investice, tak je to v pořádku, a ať se tedy staví. Ale jestli do nové arény zase nějakým způsobem potečou veřejné peníze, tak je to špatně.

Zdá se, že máte pocit, že vás hokejové Dynamo na radnici tak trochu předbíhá. Mám pravdu?

Poslední dobou mne štve, jak představitelé hokejového Dynama stále opakují, že Pardubice jsou „Hockeytown“. Za mne to je urážka všech dalších sportovních klubů ve městě, ale i dalších odvětví, které tady dobře fungují. Myslím, že není možné, aby se tady veškeré dění, a to i na radnici, točilo pořád stále jen kolem hokeje. Nechci, aby to znělo jako nějaká závist vůči hokeji. Tak to není. Jen chci, aby i míčové sporty dostaly prostor pro svůj rozvoj.

Já jsem však z posledních výstupů z radnice pochopil, že se stavba nové haly pro míčové sporty na Dukle docela úspěšně chystá. Máte snad jiný dojem?

Nejblíže je oprava stávající haly. Ta se předělá tak, aby v ní vznikla dvě souběžná hřiště a bude sloužit především naší mládeži. To je krok jedna. Krok dvě by měla být stavba nové haly pro míčové sporty s kapacitou kolem tři a půl tisíce diváků. Ta už se projektuje a je dokonce propsána jako strategická stavba v Národní sportovní agentuře. To by mělo zvedat šance na zisk dotace od státu.

Kdy by se mohlo začít stavět?

Naším úkolem je získat všechna potřebná povolení včetně toho stavebního. To by se mělo v dohledné době podařit. Pak bude záležet na tom, zda dotaci získáme. Bez ní by to bylo velmi složité. Na projektu intenzivně pracujeme ve spolupráci s městem, které vlastní 15 procent akcií klubu a má většinu v dozorčí radě. My si podpory města na rozdíl od jiných velmi vážíme.

Myslíte, že nová hala klubu zásadně zvedne návštěvnost?

O tom vůbec nepochybuji. Stačí se podívat, co udělal v Hradci Králové nový fotbalový stadion. Okamžitě se prodalo násobně více permanentek, dramaticky se zvedla návštěvnost na zápasech. Jen kvůli tomu, že lidé dostali moderní příjemné prostředí a vlastně se stalo věcí prestiže začít chodit v Hradci na fotbal. Ten wow efekt funguje zcela jasně. A znovu opakuji, to není jen basketbal. Obecně v České republice nejsou prakticky žádné haly pro míčové sporty. Kdyby se ten projekt povedl, mohly by v ní hrát své zápasy třeba i reprezentační výběry házenkářů nebo volejbalistů. To využití by bylo široké.

Jaký je vůbec rozpočet klubu na sezonu? Pan Dědek nedávno uvedl, že Dynamo spotřebuje za rok jako organizace zhruba 300 milionů korun.

Tak u nás se bavíme řádově o nižších číslech. Včetně mládeže se náš rozpočet pohybuje mezi 30 až 35 miliony korun na sezonu. A jsme zpátky u té haly. Větší kapacita a větší možnosti vydělat vám dávají možnost mít větší rozpočet. S tím se pak pojí i sportovní stránka věci. I když jedním dechem dodávám, že úspěch si za peníze nekoupíte. Ten se musí vždy odpracovat.