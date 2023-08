Unikátní projekt Dukla sportovní žije, začne se opravou basketbalové haly

Sportovní areál na pardubickém sídlišti Dukla má své odžito. Stačí si vzpomenout na název, který stále hodně lidí používá – Rudá hvězda. Sportoviště z hluboké totality sice dostalo pár kosmetických úprav, ale ty jsou vlastně z celkového pohledu zanedbatelné.

„Hlavně do atletického stadionu jsme v posledních letech dali desítky milionů korun. Bohužel to ale není moc vidět,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký.

I proto se už sedm roků pomalu vpřed sune obří projekt, který nese název Dukla sportovní. Jeho podoba se vysoutěžila v mezinárodní architektonické soutěži a na papíře vypadá vše úžasně. Ovšem je tady jeden sice přízemní, ale o to palčivější problém. Peníze.

„Při aktuálním dramatickém růstu cen stavebních prací a materiálů se celkové náklady na realizaci projektu odhadují na dvě miliardy. Je nutné si realisticky říci, že v rozpočtově napjatých letech naše město ani stát zdroje na realizaci mít nebudou,“ uvedl poslanec a zastupitel za ODS Karel Haas loni na jaře. Tedy v době, kdy drtivá inflace teprve nabírala tempo a celá Evropa se jen seznamovala s důsledky války na Ukrajině.

Aktuální stav Dukly sportovní Radnice má platné územní rozhodnutí s nabytím právní moci pro celý areál. Na papíře už je i platné stavební povolení s nabytím právní moci pro atletickou i basketbalovou halu, dvoranu spojující basketbalovou s atletickou a multifunkční halou, veškeré zázemí pro sportovce, zahrnující sály pro úpolové sporty, zázemí regenerace, posilovny atd., komunikace a parkoviště. Projekt má vyřešené majetkoprávní vztahy. Areál z roku 1959 by se měl začít opravovat do tří let. Začne se dnešní basketbalovou halou.

Není tak těžké spočítat, že nyní by na stejnou stavbu nestačily ani ony dvě miliardy. Ostatně jen samotná hala pro míčové sporty by měla spolykat skoro miliardu.

„Chceme stavět novou multifunkční halu primárně pro míčové sporty. Ta by měla mít kapacitu zhruba 3 700 lidí a dominantně by v ní měli mít domov basketbalisté Pardubic. Ovšem sloužit bude i florbalu, volejbalu nebo házené. Tady zatím počítáme s částkou 800 milionů, do které však spadá i výstavba podzemního parkoviště a další infrastruktura této části budoucího moderního areálu,“ uvedl Rychtecký, který je zároveň správcem městské kasy.

Moc dobře tak ví, že nyní by podobnou položku rozpočet radnice jen těžko unesl. „U této etapy by bylo žádoucí sehnat dotace od státu. Myslím, že to je docela dobře možné, ale nechci nic zakřiknout. Za pár měsíců bychom měli být chytřejší,“ doplnil Rychtecký.

Město už má některá povolení

Ten, co se týče projektu, zůstává na pozitivní vlně. Podle něj zatím vše běží, jak má, a město postupně získává potřebná razítka pro začátek stavby. Povolení by navíc měla pomoci při žádostech o dotaci.

„Projekt určitě nespí, naopak. Nedávno zastupitelé uvolnili z rozpočtu 23 milionů na rozpracování další projektové dokumentace. Na opravu stávající basketbalové haly už máme stavební povolení. Potřebná razítka buď už máme, nebo sháníme i u dalších částí rozsáhlého projektu. Právě vysoká míra připravenosti nás může zásadně zvýhodnit v případném boji o dotace. Bez nich by bylo těžké celý projekt ufinancovat, a to i přesto, že chceme jít po etapách,“ uvedl Rychtecký.

Podle něj by bagry, jeřáby a další stroje mohly na Duklu dorazit ještě v tomto volebním období. Tedy do tří let. Nejprve se dělníci pustí do už vlastně vysloužilé basketbalové haly. Tu ligoví hráči opustili ve chvíli, kdy se dostavěla hala na Dašické ulici, a palubovka tak dnes slouží už jen pro tréninky či zápasy dětí.

„Jako krok jedna vidím opravu stávající basketbalové haly v areálu. Zatím počítáme s tím, že by měla vyjít na 130 milionů, v rámci úprav bychom z ní chtěli udělat dominantní tréninkovou halu pro mládež. Podle odborníků nebude problém zmenšit dnes už vlastně zbytečné hlediště tak, aby se do haly vešla dvě hřiště vedle sebe. To by samozřejmě možnosti tréninku značně vylepšilo,“ řekl Rychtecký.

Poslední fází projektu by pak měla být atletická hala a celkové zkulturnění oblasti. Doba začátku výstavby bude záležet na tom, kdy se Pardubice dostanou ke státní podpoře. Zatím radní podepsali memoranda s lidmi z jednotlivých sportovních svazů, která by jim měla při žádosti o peníze pomáhat.

Na škodu nemusí být ani to, že současným šéfem Národní sportovní agentury, která má peníze pod palcem, je bývalý manažer hokejového Dynama a také místostarosta prvního pardubického obvodu Ondřej Šebek z ODS.

„V další etapě je pak v plánu atletická hala, která by měla mít parametry i na pořádání halových mezinárodních závodů. Obecně vzato haly na basket i atletiku u nás prakticky nejsou. Pro první sport ji najdeme jen v Opavě a atletika má zázemí v Nymburce. Vzhledem k výhodné poloze a dobrému dopravnímu napojení, by se obě haly mohly v Pardubicích dobře uživit, protože budou hojně využívané,“ řekl Rychtecký.

Stavět chce i majitel Dynama

Paradoxní je, že Pardubice by se v krátké době mohly chlubit hned třemi moderními sportovišti. Letos v zimě se otevřel nově opravený Letní stadion, na kterém se hraje prvoligový fotbal. A vedle Dukly sportovní má svoje velké plány i majitel Dynama Pardubice Petr Dědek.

Vizualizace plánované hokejové arény

Ten by rád v dohledné době začal stavět novou arénu pro 15 tisíc lidí mezi sídlištěm Cihelna a Starým Hradištěm. A vzhledem k tomu, že miliardář z Vrchlabí na tom bude finančně zřejmě lépe než město, někteří mají strach z toho, že hokejová aréna zastíní i projekt na Dukle. Mají obavy, že místo basketu a atletiky budou politici řešit, co s prázdnou enteria arenou, až hokejisté odejdou.

„Do enteria areny město investovalo včetně modernizace stovky milionů korun. Mluví se dokonce o miliardě. A nyní se dozvídáme, že je nedostačující a je potřeba nová aréna. To je výsměch všem ostatním sportům. A říkám to s plnou vážností,“ uvedl před časem Pavel Stara, šéf BK Pardubice.

Lidé z vedení města se však dušují, že s naplněním haly nebude problém ani po stěhování A mužstva na Cihelnu. I podle zástupců Rozvojového fondu, kterému hala patří, by hala nebyla prázdná.

„Fond má už několik scénářů, podle kterých by měla po odchodu Dynama fungovat městská hala. Chtěl bych zdůraznit, že veškerá mládež Dynama by v hale zůstala. Navíc je led v Pardubicích stále velice nedostatkové zboží. Vůbec nemáme strach, že bychom arénu nedokázali využít,“ řekl radní a člen představenstva fondu Martin Charvát.