Na závodiště se vrací autokino, pořadatelé mají obavy z nastartovaných aut

Na velké LED obrazovce se od čtvrtka 19. listopadu vystřídá řada českých i zahraničních snímků včetně filmové klasiky. Filmy se budou promítat ve čtvrtek, pátek a v sobotu, a to vždy od 18 hodin.

„Chceme pomoci rozhýbat kulturu v Pardubicích a tohle je skvělá příležitost. Po dlouhé kulturní pauze, kdy byly všechny koncerty, představení, promítání a další akce zrušeny, si mohou Pardubáci i lidé z okolních měst konečně oddychnout a užít zábavu při filmových trhácích v autokině,“ řekl marketingový ředitel autokina David Kantor.



Provoz kina pod širým nebem v příštím týdnu zahájí česká komedie Bourák od režiséra Ondřeje Trojana. V pátek je na programu zařazen životopisný snímek Rytmus: Tempos, který popisuje kariéru rappera Patrika Rytmuse Vrbovského. Příští týden uzavře sobotní projekce celovečerního filmu Havel, který vypráví život prvního českého prezidenta.



V dalších týdnech pořadatelé počítají také s filmy Šarlatán nebo Bobule 3. V předvánočním čase se mohou diváci těšit i na sváteční klasiku, mezi kterou patří snímky Láska nebeská nebo Šťastný Nový rok.

Kapacita autokina na Dostihovém závodišti v Pardubicích je 120 až 200 aut. Pořadatelé na rozdíl od jarních měsíců, kdy autokino v Pardubicích odstartovalo, mají kvůli zimě obavy z nastartovaných motorů aut návštěvníků po celou dobu promítání filmu.

„V autokině je možné mít zapnutý motor, ale prosíme návštěvníky, aby z ekologických důvodů startovali co nejméně,“ uvedl hlavní pořadatel Marek Landsman. Lidé by se tedy měli spíš pořádně obléct nebo zabalit do deky.



Brána areálu se v den promítání otevře vždy v 17 hodin. Diváci si mohou vstupenky zakoupit na místě nebo v předprodeji. Více na webu kina autokinopce.cz.