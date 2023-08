Výnosy dobré, hodně pokazil déšť. Zemědělci mají ze žní rozporuplné pocity

„Máme hotovo, ale z letošní sezony máme dost rozporuplné pocity. Hodně u nás totiž pršelo a obilí začalo klíčit,“ vysvětlil David Dehner, který je agronomem v zemědělském družstvu Hraničář Loděnice na Opavsku.

Právě kvůli dešti podle něj byla celá sklizeň hodně problematická. „Protáhla se a obilí nedosahuje těch top parametrů, které by mělo splňovat. Na druhou stranu, na to jak průběh sezony a celý letošní hospodářský rok vypadal, tak máme výnosy nadstandardní,“ vysvětlil zemědělec s tím, že sklízeli řepku, mák, ječmen a pšenici.

„Například z řepky jsme měli výnos okolo 4,2 až 4,3 tuny na hektar, což je podobné jako minulý rok. Výnosy ječmene jsme však měli daleko lepší, a to o více než půl tuny na hektar. Letos to bylo 7,4 tuny oproti loňským 6,8 tunám,“ nastínil současnou situaci Dehner.

Podobně úrodu hodnotí také soukromý zemědělec Petr Klečka z Bartošovic na Novojičínsku. „Už téměř dva týdny máme po žních. Výsledky nejsou špatné, úroda byla celkem dobrá, bohužel sklizeň byla častokrát přerušená deštěm,“ okomentoval s tím, že ve skladech má ozimé a jarní ječmeny, řepku a pšenici.

„Výnosy ozimého ječmene byly v rámci kraje nadprůměrné, co se týče řepek, tak úroda slušná. No a pšenice výnosy sice nadprůměrné, ale bohužel pětaosmdesát procent pšenice bylo v krmné kvalitě místo potravinářské,“ zhodnotil Petr Klečka.

Výkupní ceny ovšem považuje za zcela tristní. „U obilovin se to propadlo na minimum. Krmné pšenice a ječmeny se nezřídka obchodují kolem tří a půl tisíce za tunu, což je cena z devadesátých let. Tam bude veliký problém,“ povzdychl si soukromý zemědělec.

Na dotaz, jestli tento propad bude znát i na cenách v obchodech, se Petr Klečka jen smutně pousmál. „To si nemyslí snad nikdo. Spíše to vypadá, že po rekordním roce bude zemědělství na nule nebo možná i ve ztrátě, což je velmi prapodivné. A v obchodech bude nejspíše stále draho,“ přiblížil.

Stejně negativně současnou situaci na trhu vidí také Lukáš Vícha, agronom Zemědělského družstva vlastníků Nošovice na Frýdecko-Místecku. „Vstupy jsou vysoké a prodejní ceny velice nízké. Bohužel si však myslím, že potraviny v obchodech určitě nezlevní. Zemědělci nejsou ti, kteří konečné ceny určují,“ konstatoval Lukáš Vícha a doplnil, že u nich byla sezona spíše podprůměrná.

Kvalita podzimní sklizně zatím nejistá

Finální výnosy podle něj ovlivnilo především sucho při dozrávání. „Sklizeň pšenice ozimé nám pak přerušily deště, při kterých začala dorůstat na polích v klasy, a tím pádem šly výnosy výrazně dolů,“ vysvětlil Vícha.

Jako podprůměrné zhodnotil výnosy u ozimého a jarního ječmene a u jarní pšenice, u řepky a ozimé pšenice jako průměrné.

Jak to bude vypadat u podzimní sklizně, to se podle zemědělců zatím nedá úplně odhadnout. „Těžko říct, jak to nakonec dopadne, ale u kukuřice to na první pohled vypadá nic moc. Když je dostatek vody, jsou běžně v tuto dobu rostliny vysoké třeba tři až tři a půl metru,“ popsal David Dehner. „Letos jsou znatelně menší, jak moc se to však odrazí na výnosech, se velmi špatně určuje. S řepou to ale vypadá dobře, takže doufáme ve vysoké výnosy,“ uzavřel agronom.

