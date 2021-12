Z trati do Frýdku-Místku zmizí nádražní budovy ve Vratimově a v Paskově

Studie se týká úseku mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem. Plány na elektrifikaci do budoucna platí až po železniční stanici ve Frenštátě pod Radhoštěm. Současná studie se ale věnuje jen úseku do Frýdku-Místku, což naznačuje aktuálně chystaný rozsah prací.

„Samotné zahájení stavebních prací v současné době předpokládáme na podzim roku 2024. Stavba v tomto úseku by měla být dokončena do konce roku 2027,“ přiblížil plány mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. „Pokračovat se následně bude elektrizací navazujících úseků do Frenštátu pod Radhoštěm a Ostravice; zde předpokládáme realizaci stavby v letech 2027–2029,“ doplnil mluvčí.

Modernizace úseku mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem by měla přinést vedle zrychlení železniční dopravy hlavně zlepšení dopravní situace ve Vratimově.

„Na plánovanou rekonstrukci trati čekáme už dlouho, její součástí je totiž mimo jiné i výstavba podjezdu nedaleko nádraží, který by měl nahradit dosavadní přejezd a zlepšit dopravní situaci ve městě,“ vysvětlil starosta Vratimova Martin Čech. „S tím by se souběžně upravila na kruhovou i nedaleká křižovatka Buničité a Frýdecké ulice, což přinese další dopravní ulehčení,“ doplnil.

Současně se stavbou podjezdu se při modernizaci této části dráhy počítá se zbouráním stávající vratimovské výpravní budovy s čekárnou a pokladnou.

Trendem bezobslužná zastávka

„Počítáme s tím, v plánu je proto vybudovat v blízkosti nových krytých nástupišť veřejné WC. Vedle toho požadujeme rozšíření ulic Nádražní a Výletní, které by sloužily jako objízdná trasa v případě například zatopení podjezdu,“ dodal starosta Vratimova s tím, že po Správě železnic město požaduje i stavbu protihlukových stěn.

O výpravní budovu přijde po rekonstrukci rovněž nádraží v Paskově. „Stávající budova se zbourá, vznikne zde bezobslužná zastávka s menší technickou budovou, veřejným WC a prostorem pro parkování,“ přiblížil plánované změny na paskovském nádraží tamní starosta Petr Baďura.

„Na nádraží nebude pokladna jako taková, jak byli lidé zvyklí. Jednali jsme o tom společně se starostu Řepišť, na jejichž katastru se naše nádraží paradoxně nachází, ale bylo nám řečeno, že to je trend, který nyní Správa železnic drží,“ připojil starosta Baďura.

Brzy vyjede nová souprava

Na paskovské nádraží budou i po přestavbě zajíždět autobusy, město plánuje rovněž stavbu dobíjecí stanice pro elektrokola.

V rámci modernizace počítá Správa železnic na 14,5 kilometru dlouhém úseku například s rekonstrukcí a výstavbou 49 kilometrů kolejnic, rekonstrukcí sedmi železničních přejezdů, či s pěti podchody. První změnu týkající se modernizace celého úseku by mohli cestující poznat už za několik dnů.

S platností nového jízdního řádu by měla na trasu mezi Ostravou a Frenštátem pod Radhoštěm vyjet nová železniční souprava, kterou kraj pro danou trasu společně s dalšími objednal. Po elektrifikaci nahradí stávající dieselové lokomotivy elektrické jednotky.