Nový vlak z Ostravy do Frýdku-Místku je připraven. Vyjede v prosinci

„Souprava bude vozit cestující na trase mezi Ostravou, Frýdkem-Místkem a Frenštátem pod Radhoštěm,“ řekl náměstek hejtmana Radek Podstawka. „Celkem jich bude na této trase jezdit pět.“

Za pětici nových vlakových souprav, vyrobených společností Škoda Transportation v ostravské Vagonce, zaplatí České dráhy miliardu korun. Do provozu budou soupravy nasazeny v prosinci, se začátkem nového jízdního řádu.

Na koleje v Moravskoslezském kraji se tak poprvé dostane moderní push-pull souprava, která bude prozatím poháněna klasickým motorem, po elektrifikaci trati mezi Ostravou, Frýdkem-Místkem a následně i Frenštátem pod Radhoštěm pak elektrickou lokomotivou.

Kdy se přechod na elektrickou trakci stane skutečností, to však ještě není jasné. „Projekt optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek je nyní ve fázi zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Při jeho vydání pak vypíšeme zakázku na zhotovitele dokumentace pro stavební povolení,“ vysvětlil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Práce by se podle něj mohly začít nejdříve za tři roky, další tři roky by se pak mělo stavět.

„Samotné zahájení stavebních prací v současné době předpokládáme na podzim roku 2024. Stavba v tomto úseku by měla být hotova do konce roku 2027,“ dodal mluvčí Správy železnic.

A teprve pak se počítá i s elektrifikací ve směru k Frýdlantu nad Ostravicí a Frenštátu pod Radhoštěm.

„Pokračovat se následně bude elektrizací navazujících úseků do Frenštátu pod Radhoštěm a Ostravice. Tam Správa železnic realizaci stavby předpokládá v letech 2027 až 2029,“ dokončil Dušan Gavenda.

Odložit, nebo přestupovat?

Kdy se na trase rozjedou nové vlakové soupravy s elektrickým pohonem, což by mimo jiné výrazně zkrátilo dobu jízdy, proto České dráhy stále zvažují.

„Ještě není rozhodnuto, kdy se tak stane – zda v okamžiku, kdy elektrifikace dosáhne do Frýdku-Místku, nebo až když bude trakce až do Frenštátu,“ vysvětlil náměstek generálního ředitele Českých drah Jiří Ješeta. „Pokud bychom jezdili s elektrickými lokomotivami do Frýdku-Místku a pak cestující přesedali na motorové vlaky, ztratili bychom výhodu uspořeného času a bylo by to složitější i pro cestující.“

A jasné zatím není ani to, zda vůbec budou České dráhy osobní dopravu na trase po roce 2024 provozovat. Smlouva mezi krajem a ČD totiž vyprší na konci roku 2023.

Počet zájemců na trať zatím neveřejný

Krajský úřad už vypsal tendr na dopravce na této trase na dobu mezi prosincem roku 2023 a koncem platnosti jízdního řádu 2026/2027. Tedy na dobu, kdy elektrifikace trati do Frenštátu pod Radhoštěm ještě nebude s největší pravděpodobností dokončena, a proto na ní nejspíše stále budou jezdit v současnosti předávané push-pull soupravy s motorovým pohonem.

Na soupravy s elektrickým pohonem si tak budou muset železničáři i cestující zřejmě ještě několik let počkat.

Obálky s nabídkami se otevíraly 25. srpna letošního roku. Jaké nabídky se sešly ani kolik firem se do tendru vůbec přihlásilo, ale zatím nechce krajský úřad zveřejnit. „Ještě to není možné, stále nebyly naplněny všechny kroky, aby bylo možné informace zveřejnit,“ vysvětlil vedoucí odboru dopravy krajského úřadu Ivo Muras.