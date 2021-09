Student zachraňuje dílo významného malíře, ze zdi ho chce převézt do Ostravy

Je to jakoby dětskou kresbou ozdobená zeď někdejší mateřské školy Tonaku v Máchově ulici. Od vidění ji zná většina obyvatel Nového Jičína. Málokdo však tuší, že jde o dílo významného malíře a scénografa.



„Zabývám se dokumentací uměleckých děl pro architekturu a veřejný prostor, která vznikala ve druhé polovině dvacátého století. Když jsme s kolegy před časem vytvořili databázi ostravských soch, obrátili se na mne z Univerzity Pardubice, jestli s nimi nebudu spolupracovat na podobné databázi Sochy a města,“ vypráví Jakub Ivánek s tím, že při této příležitosti narazil před dvěma lety v Novém Jičíně i na stěnu bývalé školky se sgrafitovou výzdobou.

„Byli jsme se na ni s kolegyní kunsthistoričkou podívat a zjistili jsme, že se jedná o opravdový unikát. Dílo ostravského rodáka Otakara Schindlera, navíc jeden z jeho mála výtvorů ve veřejném prostoru, který se dodnes dochoval,“ přiblížil Ivánek.

Přitom zjistil, že současný majitel plánuje část objektu někdejší školky zbourat, včetně stěny s výzdobou. „Jako jediná možnost záchrany díla se jevil jeho transfer, když jsme ale tehdy oslovili novojičínskou radnici, nikdo neprojevil zájem,“ popsal Ivánek, který se tak nakonec musel smířit s koncem zdi.

Letos ale zjistil, že demolice se opozdila a stěna stále stojí. „Zároveň jsem si to spojil s aktuálním dotačním titulem fajnOVY prostor na podporu projektů ve veřejném prostoru, v němž se dá získat až půl milionu korun. Spolu s restaurátorem jsme vymysleli, jak by se dalo sgrafitové dílo přestěhovat do Ostravy,“ vysvětlil Ivánek.

Transfer díla by podle předpokladů mohl stát právě okolo půl milionu korun. „Sgrafito by se nejprve ošetřilo, poté by se zepředu přilepilo na rošt a zeď za ním by se mohla rozebrat. Přenosný rošt se zhruba dvěma centimetry omítky by pak bylo možné převézt jinam,“ popsal restaurátor Josef Červinka. Dodal, že v Ostravě už je vytipována lokalita, kam by bylo možné dílo umístit.

Nový Jičín s převozem do Ostravy váhá

Když ale pak Jakub Ivánek požádal na sociální síti o podpisy, které jsou potřebné pro podání projektu do grantového programu, strhla se mezi obyvateli Nového Jičína bouřlivá diskuse o přestěhování díla.

„Myslím si, že bychom si to v Novém Jičíně měli ponechat. I kdyby to měla být jediná zeď, která tam z toho objektu zůstane,“ navrhl například Lukáš Liďák na Facebooku. „Následně se mi ozvali i z novojičínské radnice, že by možná měli zájem dílo zachránit a ve městě ponechat. Takže nyní jsou ve hře už dvě možnosti,“ podotkl Ivánek.

„Zatím není nic jisté. Na příští pondělí máme domluvenou schůzku s panem Ivánkem a majitelem objektu, kde zjistíme, jaké jsou možnosti. Je to ale nákladná záležitost, takže bude záležet i na rozhodnutí zastupitelů,“ řekl novojičínský místostarosta Ondřej Syrovátka. „Je to vlastně kus historie, který tak možná lidé ani nevnímají. Ale když zmizí, bude mnohým chybět,“ poznamenal.



Záchraně je nakloněn i majitel objektu Michal Uhlár. „Protože jsem viděl, jakou snahu pan Ivánek na záchranu zdi vyvíjí, slíbil jsem mu, že s bouráním počkám, než se mu podaří převoz sgrafitové výzdoby zajistit,“ sdělil Uhlár.