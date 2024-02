Honosná vila u Nového Jičína padla, před lety ji poničil zpackaný výbuch mafiánů

„Bylo to pro velmi nemilé překvapení. Krásná budova, byť bez památkové ochrany, je to hrozná škoda,“ povzdychl si Radek Polách, místní historik a předseda novojičínské komise architektury a rozvoje města.

Uvedl, že šenovský továrník nechal postavit dvojici budov na konci 19. století, přičemž o něco cennější byla sousední vila, kde nyní sídlí šenovský obecní úřad.

V zlikvidovaném objektu desítky let fungovala mateřská škola a v roce 1993 ji za 3,5 milionu korun koupil balkánský podnikatel Goran Boban.

V lednu 2015 vilou otřásl výbuch, o pět měsíců později se pod sutinami nalezla dvě těla chorvatských mafiánů, kteří přípravu exploze zpackali. Boban, který po výbuchu hasičům i policii přítomnost dvou známých zamlčel a pak tvrdil, že o nich nevěděl, dostal čtyři roky vězení za pojistný podvod.

Vila pak dlouho zůstala opuštěná. „Řešili jsme v zastupitelstvu, jestli ji koupit, ale společně s opravami to bylo nad možnosti obce,“ řekl šenovský starosta Jaromír Kadlec.

Připustil, že je mu konce stavby líto. „Ale ještě více jsem rád, že se po téměř deseti letech nemusíme dívat na ruinu. Z ulice to tak nevypadalo, ale zezadu po výbuchu kus domu chyběl a stav byl velmi špatný,“ přiblížil starosta. který byl uvnitř i po explozi v roce 2015. „Tlaková vlna šla ze sklepa až nahoru. Zničené podlahy, propadlé stropy, zřícené zdi,“ připojil starosta.

Majitel: Náklady na záchranu moc vysoké

Doufá, že nový vlastník postaví architektonicky vhodnou stavbu, která by vedle zbývající vily i do okolního prostředí zapadla.

Majitelem vily je necelý rok společnost Stosta, která například provozuje oční kliniky Gemini. Ředitel Ivan Machát uvedl, že se firma dlouho rozhodovala, zda budovu zachránit. „Vyslechli jsme řadu odborníků a nakonec se ukázalo, že celkové náklady na zajištění a přebudovaní staticky nestabilní stavby by byly tak vysoké, že jsme museli rozhodnout o demolici,“ vysvětlil ředitel.

Zmínil, že kdyby šlo o několik milionů korun, šli by do záchrany, ale bohužel náklady vystoupaly do desítek milionů.

Machát dále sdělil bez bližšího upřesnění, že na tamto místě chtějí postavit zdravotnické zařízení. „O tom, že se snažíme zachovat původní stavby, svědčí například naše klinika v Ostravě-Hrušově. I tam jsme museli do záchrany investovat, ale bylo to únosné. A výsledek určitě stojí za to,“ zakončil Machát.