Vila proslavená pojišťovacím podvodem a tragickým výbuchem je na prodej

Na dražbu vily upozornil Deník, nemovitost se totiž před časem objevila na portálu exdrazby.cz. Vyvolávací cena je pět milionů korun, což je o dva a půl milionu méně než odhaduje znalec.

Případný kupec se ale bude muset smířit nejen s tím, že to uvnitř vypadá bez přehánění jako po výbuchu, ale i s faktem, že v místě zemřeli dva lidé.



Ti v lednu roku 2015 pomáhali podnikateli Goranu Bobanovi s pojišťovacím podvodem.

Boban podle soudu v závěru roku 2014 navýšil pojistky na svou luxusní vilu a zařízení uvnitř na celkových 60 milionů korun. Pak naplánoval pojistný podvod a do suterénu budovy donesl dvě desetikilogramové propanbutanové lahve.

Desátého ledna 2015 přijeli na pomezí Nového Jičína a Šenova u Nového Jičína jeho dva kamarádi z dětství, Chorvati Branko Mraković a Branko Kutišić. Ti měli podle zjištění kriminalistů zajistit, aby lahve vybuchly a spolu s nimi vyletěl do vzduchu celý dům. Jenže akci nejspíše zpackali.

Podle odhadů zřejmě neodborně manipulovali s rozbuškou a trhavina, kterou použili, vybuchla předčasně. Když poté ještě explodovaly plynové bomby a část domu se zřítila, zahynuli oba muži pod sutinami.

V roce 2017 dostal tehdy pětapadesátiletý Goran Boban čtyři roky vězení za pojišťovací podvod a neposkytnutí pomoci.

Dražba nemovitosti, kterou připravuje Exekutorský úřad Olomouc, je naplánovaná na 20. června.

Obec, v níž se dům nachází, o jeho koupi zatím usilovat nebude. „Byť bychom objekt rádi získali, ta částka je momentálně nad naše možnosti. A to i s ohledem na to, že by bylo nutné investovat další miliony buď do opravy budovy, nebo do její demolice. Zejména uvnitř je ve velmi špatném stavu,“ řekl starosta Šenova u Nového Jičína Jaromír Kadlec.

Podotkl, že případné kupce by mohla lákat zejména dobrá poloha budovy i rozsáhlý pozemek o výměře 3 378 metrů čtverečních. „Mohly by tam vzniknout kanceláře, sídlo firmy, možností je řada,“ řekl Kadlec

Nevyloučil ale, že by se obec o koupi zajímala v případě, že by se budova v prvním kole neprodala a její cena klesala.

Makléř: Citlivější lidé si takové nemovitosti nekoupí

Možná se dočká, podle realitních makléřů totiž některé zájemce může odradit fakt, že se v místě stal trestný čin a někdo při něm zemřel.

„Pro citlivější lidi to bývá důvod, aby nemovitost nekoupili. Zažili jsme i případy, že se za pomoci duchovních snažili z místa dostat zlé duchy. Jindy jsme zase museli řešit nepříjemnosti s pánem, který po návratu z vězení obtěžoval rodinu, která předtím koupila jeho dům,“ zmínil regionální ředitel pro pobočkovou síť Realitní kanceláře Sting Jan Kunz.

Cena nemovitosti ale podle něj může padat především z pragmatických důvodů, kterými by bylo například narušení statiky budovy po výbuchu. To popisuje i dražební portál.

„V roce 2015 došlo v objektu k explozi a objekt je staticky narušen. Předpokládám, že nejméně 30 % zdiva a ostatních prvků dlouhodobé životnosti musí být odstraněno a nově provedeno. Obvyklá cena bude stanovena jako hodnota pozemků s přípočtem zbytkové hodnoty objektu a odečtem odhadovaných nákladů na odstranění poškozených prvků stavby,“ píše se mimo jiné na webu k dražbě vily.