Zaměstnance vylekala stavba plotu v halách, majitelé pozemků zřejmě mají spory

„Napříč halou nám tady postavili plot, vypadá to, že se vrchnost zase hádá mezi sebou, a když to nedopadne, tak si to odneseme zase my,“ popsal současnou situaci ve společnosti Vítkovické energetické strojírenství, jednom z nových podniků působících v někdejším areálu strojírenských Vítkovic, zaměstnanec firmy, který si přál zůstat v anonymitě.

„Nikdo nám neřekl, co se děje, jen že jsou nějaké spory mezi majiteli a Vítkovicemi, kterým část pozemků patří,“ dodal muž, který už řadu let pracuje na jednom místě, ale postupně pod různými firmami, tak jak se v prostorách někdejšího vítkovického Závodu 6 od začátku tohoto tisíciletí střídaly.

Problém se stavbou plotu uvnitř haly, ale i kolem ní spočívá ve faktu, že společnosti VES, náležející nyní do skupiny Witkowitz, patří jen část pozemků a budov v areálu. Další část pak stále vlastní původní majitel, společnost Vítkovice, od něhož si VES pozemky pronajímal.

„Skupina Witkowitz měla zčásti pronajaté prostory Vítkovic. Nájemní smlouva ale s koncem roku 2023 uplynula a nová smlouva není podepsaná,“ vysvětlila důvody stavby plotu mluvčí společnosti Vítkovice Eva Kijonková.

Co se bude dít dál, zatím není podle mluvčí Vítkovic jasné. „Je pravda, že Witkowitz mají v areálu svých zhruba 31 tisíc metrů čtverečních, takže není jasné, jestli smlouvu na prostory patřící Vítkovicím podepíší,“ dodala mluvčí.

„Až dospějeme k výsledku, dáme vědět“

Zástupci skupiny Witkowitz se netají faktem, že by smlouvu rádi prodloužili. „Probíhají jednání s majitelem nemovitosti. Neustále posíláme konkrétní návrhy na řešení tak, aby byla výroba zachována a rozšířena,“ komentoval situaci mediální zástupce Witkowitz Karel Křivan. „Nechceme hrotit atmosféru, jednostranné kroky a předvádění svalů nevedou k úspěchu. Nám jde o budoucnost fungování firmy,“ připomněl.

Prodlužování vyjednávání o nové smlouvě se podle něj neprotahují proto, že by firma neměla z čeho platit. „Máme nové zakázky, na to se nyní soustředíme. Jakmile dospějeme k nějakému výsledku, dáme vědět,“ dodal Karel Křivan.

Společnost VES působí v areálu někdejšího Závodu 6 Vítkovic, zahrnujícího Mostárnu, Kotlárnu i halu, v níž strojírenské Vítkovice dříve vyráběly díly pro jaderné elektrárny.

Problémy v daném areálu začaly v roce 2016, kdy se do finančních potíží, následné insolvence a k faktickému konci dostala společnost Vítkovice Power Engeneering, která zde sídlila.