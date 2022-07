Ochránci přírody v Jeseníkách slaňují do míst, kam člověk dosud nevkročil

„Prozkoumáme lokality, kam se člověk dostane jen s horolezeckým vybavením. Nikdo tam nebyl desítky let, někam člověk asi nevkročil nikdy,“ konstatoval Radek Štencl, botanik Správy chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jeseníky.

Nápad vzešel z Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Hořepník Prostějov. „Když zahodíme hrábě a křovinořezy, tak chceme poznat něco výjimečného. Už jsme prozkoumávali například Macochu a celý Moravský kras, pomáhali jsme na Pálavě, jezdíme i do zahraničí. Teď padla volba na jedinečnou Velkou kotlinu, moc se těším,“ řekl šéf prostějovských ochránců přírody Jaroslav Podhorný.

Velká kotlina, někdy nazývaná jako Velký kotel, patří do národní přírodní rezervace Praděd.

Sucho i mokro, světlo i stín

Částí území vede naučná stezka, jinam je vstup přísně zakázán. Ostatně organizátoři museli požádat o výjimku.

„Na zhruba kilometru čtverečním tam roste téměř čtyři sta druhů vyšších cévnatých rostlin, to málokde vidíte. Udává se, že jde o nejrozmanitější botanickou lokalitu ve střední Evropě,“ zmínil Radek Štencl.

Přiblížil, že Velkou kotlinu dělá výjimečnou různorodost podmínek. Jsou tam místa sušší i mokrá, sníh někde zůstává až do června. Na některé lokality slunce svítí často, jinam se paprsky takřka nedostanou. Kotlinu navíc výrazně ovlivňují časté laviny.

Průzkum, kam oko dohlédne i nedohlédne

„Určitě si průzkum nenechám ujít, něco takového se totiž povede jednou za generaci,“ konstatoval Štencl.

Podhorný upozornil, že průzkum bude velmi náročný. „Však jsem na to vybral chlapy, co se nebojí, umějí se vázat na laně a ještě k tomu poznají kytky,“ prozradil.

Ochránce přírody čeká ve Velké kotlině komplexní průzkum rostlinstva. „Jednoduše řečeno musíme tam, kam oko dohlédne i nedohlédne. Biotop tam rozebereme na součástky,“ podotkl Podhorný.

Možná najdou jinde zmizelé rostliny

Botanici netuší, co vše mohou ve Velké kotlině objevit. „Může jít o rostliny, které už jinde v Jeseníkách nejsou, ale tam možná vydržely, případně zjistíme nové druhy rozšířené vlivem globálního oteplování,“ poznamenal ředitel CHKO Jeseníky Petr Šaj. I pro něj jde o zcela mimořádný průzkum. „V rámci Jeseníků se nic takového ještě neorganizovalo,“ potvrdil.

Při průzkumu údajně nejsou vyloučena ani botanická překvapení. „Například tam ještě mohou růst různé druhy ostřic nebo vrba bylinná, což jsou rostliny jinde v Jeseníkách už zmizelé,“ zmínil Štencl.

„Někdo před desítkami let uvedl, že ve Velké kotlině viděl koniklec alpský, ale pak už to nikdo nepotvrdil. A my zjistíme, jak to vlastně je,“ přidal se Podhorný.

V zimě nebezpečná lavinová oblast

Organizace průzkumu byla podle něj velmi náročná, přípravě se věnuje už dva roky. „Původně jsme do Velké kotliny chtěli už loni, ale to nebylo dobré počasí. Tak letos přišel ten správný čas,“ těšil se.

Dodal, že průzkum skončí asi až v neděli.

Botanici veškeré zjištěné skutečnosti zadokumentují a pořídí fotografie. Získané poznatky pak musejí zpracovat. „Očekávám velké množství dat, takže celkové výsledky budou někdy na podzim,“ nastínil Štencl.

Velká kotlina leží na Bruntálsku na úbočí Vysoké hole (1465 metrů nad mořem), druhého nejvyššího vrcholu Jeseníků. Právě ve Velké kotlině pramení řeka Moravice.

Známá je i v zimě vinou častých pádů lavin, což stálo život už několik skialpinistů.