Cenná místa Jeseníků střeží ochranáři s policií na lyžích a sněžnicích

Hlídky jsou obvykle složené ze dvou policistů a jednoho ochranáře.

„Pohybují se v nejcennějších a zároveň nejvyhledávanějších lokalitách. Procházejí hlavně centrální části Jeseníků. Občas se ale podívají i do odlehlejších míst,“ řekl Petr Šaj, vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky.

Složení hlídek se organizacím dlouhodobě osvědčilo. „Nejen, že chráníme přírodu, také předcházíme zbytečným úrazům a náročným zásahům. Značná část veřejnosti navíc policisty s ochránci vnímá pozitivně,“ podotkl Šaj.

Ochranáři do služby vybírají fyzicky zdatné lidi. Členové profesionální i dobrovolné stráže přírody dobře znají Jeseníky a mají hodně zkušeností s pohybem v zasněženém terénu.

„Společné hlídky jsou vybavené sněžnicemi a skialpovými lyžemi. Mají k dispozici též čtyřkolky na pásech,“ doplnil Šaj.

Za vstup do zakázaného území mohou lidé dostat vysoké pokuty. V lednu ochranáři našli dva horolezce, kteří se pohybovali s mačkami a cepíny v centrální části Velké kotliny. Ta patří do národní přírodní rezervace Praděd a je to zároveň nejaktivnější lavinový prostor v Jeseníkách.

Většinou se řeší přestupky domluvou

„Horolezci dostali pokuty celkem za dvacet tisíc korun. Přiznali se, že o zákazu vstupu věděli,“ uvedl Šaj. Velkou část přestupků přitom řeší Správa CHKO domluvou. Strážci podle svých slov vědí, že lidé mnohdy dělají chyby kvůli neznalosti.

„Někteří si myslí, že pokud je sníh, mohou kamkoli. Hranami lyží ale poničí množství odrůstajících mladých stromků a ruší vzácné druhy živočichů ve velmi náročném zimním období,“ řekl Petr Šaj.

Turisté a sportovci mají celoročně zakázaný vstup mimo značené trasy v národních přírodních rezervacích. Ty jsou na Pradědu, Šeráku a Keprníku, Králickém Sněžníku, Rejvíze a Skřítku. Dohromady tvoří pět procent z celého území chráněné krajinné oblasti Jeseníky.

Když se návštěvníci hor v zimě pohybují mimo tato území, vyhnou se zároveň nebezpečí lavin. V Jeseníkách jsou lavinové dráhy v oblasti Malé a Velké kotliny u Pradědu, Sněžné kotliny na východních svazích Červené hory a na jižním svahu Králického Sněžníku.

Druhý stupeň lavinového nebezpečí

Aktuálně platí v těchto horách druhý stupeň z pěti, tedy mírné nebezpečí laviny. Největší pravděpodobnost sesuvu sněhu hrozí tradičně právě v Malé a Velké kotlině.

„V 1 300 metrech nad mořem leží okolo 120 centimetrů sněhu. V závětrných lavinových svazích Velkého kotle a přilehlých oblastech jsou převáté dva metry sněhové pokrývky,“ sdělil Ondřej Škovránek, člen Horské služby Jeseníky.

Při dodatečném zatížení pokrývky třeba projíždějícími lyžaři se mohou uvolnit deskové laviny. „Sněhová pokrývka se postupně stabilizuje, na povrchu se vytvořila pevnější krusta díky oblevě a následnému ochlazení,“ doplnil Škovránek.