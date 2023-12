Do Ostravy se sjelo 77 Tater, český rekord vytvořily známé modely i unikáty

O rekordu v počtu tatrovek na jednom místě v Centru bezpečné jízdy Libros v neděli informovali organizátoři akce a Josef Vaněk z Agentury Dobrý den.

„Nesmírně si vážím toho, že sem přijeli, o to víc, že je před Vánoci. To je jedno velké srdce. Jsou tady hasiči dobrovolní, profesionální, jsou tady zástupci vojenských útvarů, je tu živnostník, má Tatru 815 sklápěčku, s tím jezdí 30 let, pořád si to opečovává. V neděli by měl odpočívat - a ne, on přijede z daleka. To je pro mě největší poklad,“ řekl jeden z pořadatelů Dalimil Frič.

Původní nápad na uspořádání akce podle něj vznikl už před covidovou pandemií a dnešní termín byl trošku náhodný. „Nikdo nepočítal s tím, že bude sníh. Poslední léta bylo v prosinci teplo,“ řekl Frič.

Projekt Tatra stokrát jinak prezentuje šest let tatrovky z celého světa a má přes 150 tisíc fanoušků ve více než 150 zemích. Dosud se ale vše dělo jen on-line na internetu. „Tak vznikla myšlenka, pojďme to udělat živě. Podařilo se to opravdu skvěle. Jsem z toho nadšený, protože když jsme asi před měsícem zveřejnili pozvánku, tak jsem čekal, že se ozve třeba do 40 vozů,“ řekl Jiří Hanulík.

V Librosu má na starosti projekt Sejfer, jehož cílem je podpora bezpečné dopravy, celoživotního vzdělávání řidičů, všech složek integrovaného záchranného systému, české armády a značky Tatra Trucks.

„Ti lidé jsou zvyklí, že jezdí na srazy v létě. Dneska tady máme něco kolem nuly, sněží, mrzne a přijeli chlapi z Ústí nad Labem, Žatce, ze Slovenska, z Polska. Jsme fakt překvapení, že tomu věnovali ten čas, že i když mají třeba někteří zazimované auto, tak na druhou adventní neděli přijeli,“ řekl Hanulík.

Všechny Tatry jsou krásné

Největšími raritami na srazu podle něj byly asi Tatra 138 z roku 1971 a její nástupce, oranžová Tatra 148 ze stejného roku. „Jsou tady i speciály přímo z Kopřivnice z Tatry Trucks. Je tady pancéřová Tatra Phoenix, šestikolka Phoenix, Tatra Phoenix Präsident, jsou tady speciály Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR, je tu desetikolová cisternová stříkačka, která je jediná nebo jedna ze dvou v České republice. Všechny Tatry jsou krásné,“ řekl Hanulík.

Adam Jordan, který přijel z polské Vladislavi (polsky Wodzislaw Ślaski), řekl, že je velkým fanouškem vozů Tatra. „Jezdil jsem s tatrami 35 roků, měli jsme je v podniku,“ řekl. Do Ostravy se dostal i díky spoustě příznivců značky, se kterými se seznámil na srazu Tatra Veteran Clubu v Kopřivnici.

Přijel vozem Tatra 148 z roku 1972, který je podle něj docela raritou. „Je z první vyrobené série Tater 148, které tehdy koupili do Polska, a nástavba je norská. To je zajímavá věc, protože jich bylo udělaných jenom 24 kusů a jenom do Polska. Pořád jezdí ta moje a ještě jedna a dvě jsou v muzeu,“ řekl Jordan.

Auto je stále funkční. „Používám ho ve své firmě. Bourám domy, stavby, a aby se neprášilo, potřebuju vodu. V nástavbě jsou dvě nádrže, které jsou plastové a může tam být 10 tisíc litrů vody, a to i slané mořské vody,“ dodal Jordan.