Tatrovácké speciály hasičů slouží na Havaji i v Řecku. Češi objednali nové

Nejčastěji bojují s požáry v důsledku vysokých letních teplot státy ve Středomoří. Nejvíce ohnisek doposud zaznamenalo Řecko včetně ostrovu Rhodos. Požáry sužovaly letos jih Itálie a ostrov Sicílie. Plno práce s hořící krajinou měli nedávno v Chorvatsku nedaleko historického skvostu, města Dubrovníku. Později museli hasiči vytáhnout do boje na ostrově Čiovo nedaleko Splitu. Lesní požáry si vyžádaly zásah také na hranicích Francie a Itálie, na severu Korsiky, v Turecku a v Portugalsku. Je to jen otázkou času, kdy začnou mít v rámci změny klimatu velmi podobné problémy i další státy Evropy.

Vysoké nároky na techniku

Z výše zmíněného vyplývá nutnost dokonalé přípravy a přijetí strategických opatření. Nároky na hasicí techniku jsou stále vyšší. V rámci hašení požárů hraje velmi důležitou roli schopnost techniky efektivního pohybu v terénu, mnohdy takového, do kterého se hasiči a záchranáři dostávají v rámci zásahu zcela poprvé.

Kopřivnická Tatra Trucks techniku takových schopností vyrábí a dodává ji již poměrně dlouhou dobu. Hasičská vozidla modelových řad Tatra Terra a Tatra Force jsou ověřená a velmi rozšířená zásahová vozidla v mnoha různých provedeních a určení. Ponejvíce je známe jako cisternové automobilní stříkačky označované dle vezeného objemu hasební vody a dalších látek jako CAS 20 či CAS 30.

Ovšem druhá jmenovaná řada těžkých nákladních vozidel Tatra Force zahrnuje ve své nabídce ještě další speciály, například: vícenápravová velkoobjemová cisternová vozidla CV-40 Taurus, zodolněná cisternová stříkací vozidla CZS 40 Titan a velitelská zásahová vozidla CZS-15 Triton.

Hasičské a záchranářské tatry sloužící nejen v Česku a na Slovensku, ale například v Německu (Force Euro VI), tradičně v Indii (CAS-40 a Buffalo) či v Austrálii (Force). Tatrováckými hasičskými speciály jsou však vybaveny rovněž některé hasičské sbory v USA, a dokonce i na Havaji – mimochodem tam letos řešili také velké požáry.

Vedle zásahových vozidel kopřivnická Tatra dodává záchranářským sborům také vozidla určená pro logistickou službu. V tomto segmentu jsou zahrnuty hasičské aplikace další modelové řady těžkých nákladních vozidel Tatra Phoenix. Mezi ně patří verze v podobě nosičů kontejnerů či valníky s hydraulickým jeřábem a další.

CZS 40 Titan

Tatrovky pro záchranáře

Vysoký stupeň unifikace výroby v Tatře dovoluje stavět a nabízet zásahová i logistická vozidla s využitím prakticky jednoho osvědčeného a průběžně inovovaného konstrukčního provedení podvozku. Ten má hlavní zásluhu na opravdu vysoké přidané hodnotě vozidla. Tzv. tatrovácká koncepce podvozku vozidla postavená na centrální nosné rouře svařené s průběžným rámem v jeden prostorový vysoce v krutu a ohybu odolný celek, nezávisle zavěšené a odpružené polonápravy, a systém pohonu primárně plněpohonný, ale v případě zákaznického požadavku i s nepoháněnými nápravami, a zadními nápravami řízenými elektro-hydraulickým systémem VSE, je zárukou velmi efektivní trakce a výborné průchodivosti v téměř jakémkoliv terénu.

Pneumatický světově unikátní systém odpružení všech náprav v segmentu těžkých nákladních vozidel dovoluje hasičským speciálům Tatra vysoce efektivní a mimořádně bezpečnou jízdu po jakémkoliv povrchu včetně standardních silnic a dálnic. Speciálně jsou tyto výhody zjevné při rychlém průjezdu zatáčkami či při vyhýbacích manévrech.

Podstatnou skutečností je fakt, že Tatra Trucks vybavuje dle požadavku svá vozidla buď vzduchem přímo chlazenými osmiválcovými motory vlastní konstrukce Tatra T3 (Euro III a Euro V), včetně nově nabízené osmiválcové varianty V8 RE či dvanáctiválcové V12 RE s elektronicky řízeným vstřikovacím systémem, nebo kapalinou chlazenými motory Cummins R6 či nově také Caterpillar. K velmi dobrým jízdním vlastnostem a schopnostem vozidel přispívají i převodovky – Tatra s elektronickým systémem řazení nebo ZF s automatizovaným řazením či plně automatické Allison a ZF.

Hasiči oceňují na tatrách efektivní, bezpečnou a rychlou jízdu k místu zásahu, jejich schopnost dostat se přímo k požářišti či operovat dokonce i v jeho středu. O bezpečnost posádek a vozidel se v tomto případě stará celá řada vyspělých konstrukčních opatření. Od systému postřiku vozidla a jeho exponovaných částí hasební vodou z trysek umístěných na podvozku i karosérii přes schopnost měnit světlou výšku podvozku nebo velmi dobrou manévrovatelnost danou možností uplatnění systému řízení zadních náprav až po využití systému umožňujícího jízdu v tzv. krabím chodu. V neposlední řadě se v tomto ohledu významně využívá též systému pump-and-roll čili hašení za jízdy vozidla.

Sto nových vozů řady Force pro hasiče

O schopnostech hasičských speciálů i logistických vozidel Tatra vypovídají jejich počty, které slouží jak u českých profesionálních, tak u dobrovolných hasičů, ale i v zahraničí. V rámci přijetí opatření po vyhodnocení zásahu u největšího a nejtěžšího lesního požáru v Česku, který zasáhl oblast Českého Švýcarska v minulém roce, dochází ke zvýšení počtu pořizovaných vozidel pro české hasiče. Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR), resp. Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR) uzavřelo v současnosti rámcové smlouvy na dodávky nových vozidel CAS 20, CAS 30 a CAS 30 pro velkoobjemové hašení.

Nová Tatra Force 3. generace CAS 20

O nástavby 87 (50 + 37) třínápravových hasičských vozidel CAS 30 na podvozku Tatra Force stávající generace se postará společnost Kobit, zatímco 45 kusů velkoobjemových nástaveb na vozy s podvozkem Tatra Terra vyrobí, zkompletuje a dodá firma THT Polička. Kontingent 100 vozidel CAS 20 na dvounápravovém podvozku Tatra Force nejnovější třetí generace s tzv. posádkovou, tedy čtyřdveřovou dlouhou kabinou doplní hasicí nástavbou rovněž společnost THT Polička. Jde o první a hned poměrně početný tendr pro třetí generaci vozidel Tatra Force, které automobilka v provedení s dvou i třínápravovým podvozkem uvedla ve světové premiéře v květnu tohoto roku v Brně.

Tatrovky zachraňují i v zahraničí

Na tomto místě můžeme vzpomenout loňské „horké“ reportáže ze zásahu v okolí Hřenska a pozitivní ohlasy zasahujících jednotek a samotných hasičů k možnostem a schopnostem hasičských tatrovek, které tam používali. Někteří dokonce nešetřili slovy chvály ke skutečnosti, že se hasičské tatrovky dostávaly „po svých“ i do míst, kde by to nikdo nečekal. Jinak řečeno dokonce sami řidiči a posádky, přes dobrou znalost své techniky, byli překvapeni, co tatrovky dokážou.

Není tedy divu, že když je potřeba někde pomoci, byť za hranicemi České republiky, je vyslaný kontingent hasičských vozidel a speciální techniky složen z velké části z vozů z Kopřivnice. Jedním z příkladů současnosti je výjezd české hasičské a záchranářské skupiny do požáry sužovaného Řecka. Situace na jihu Evropy se opět z hlediska lesních požárů přiostřila a Řekové požádali prostřednictvím Mechanismu civilní ochrany Evropské unie o pomoc.

Česká republika reagovala v řádu hodin nabídkou dvou hasicích modulů pro letecké a pozemní hašení. Modul pozemního hašení zahrnuje přes třicet kusů techniky, z nichž ta těžká je sestavena z vozidel Tatra, a to všech tří modelových řad – Tatra Force, Tatra Terra a Tatra Phoenix. Zhruba sedmdesátka hasičů operuje na pozicích v blízkosti města Alexandrupoli v blízkosti řecko-tureckých hranic.

Tatra Force CAS 30

Na začátku září proběhla rotace hasičů, nová skupina s technikou vydrží v Řecku po bodu nutnosti. Celý kontingent vozidel a techniky zabezpečuje Servisní skupina Tatra, která pomáhá hasičům udržovat techniku v tom nejlepším a plně funkčním stavu. Jako již dříve, tak i dnes se společnost Tatra Trucks stará o personální obsazení a pobyt servisní skupiny a vykonané servisní práce.