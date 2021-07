Ještě před třemi desítkami let by nikdo netipoval, že Opava bude jedním z předních světových center v oblasti astrofyziky. V té době zde spolu se Slezskou univerzitou vznikal i fyzikální ústav, u jehož zrodu stál Zdeněk Stuchlík. Ten z něj v průběhu let vytvořil vědecké pracoviště, v němž pracují světové špičky oboru a míří na něj studenti ze všech koutů světa.

Aktuálně jsme objevili nový zajímavý efekt, jímž lze účinně odčerpávat energii z rotujících černých děr. Zdeněk Stuchlík šéf Fyzikálního ústavu Slezské univerzity