Poslední hornická obec Stonava. Z místa na odpis se stala žádaná lokalita

Přestože se v této oblasti stále těží, vyhrála Stonava v roce 2000 soutěž Vesnice roku Moravskoslezského kraje a v roce 2018 se ve stejné soutěži umístila třetí.

„Je obdivuhodné, jak dokázala svůj zánik zvrátit,“ řekl v roce 2018 porotce soutěže Alfons Pospiech. Na obci ocenil nejen to, jak začala místo bourání pracovat na sanačních úpravách, ale i to, jak získala na všechny tyto akce finance.

„Bylo to prostě o dohodě s těžaři,“ uvedl první porevoluční starosta Stonavy Ondřej Feber. „Oni chtěli těžit a my žít. Byli jsme ochotní tolerovat těžký průmysl, hluk a znečištění. Za to jsme požadovali adekvátní finanční kompenzaci a tyto peníze jsme nabídli lidem formou nadstandardních výhod, jako byly příspěvky na bydlení a modernizaci domů, chov zvířat, domovní odpad a další,“ popsal Feber nastavení priorit, ve kterém pokračuje i současné vedení radnice.