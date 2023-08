Společnost hledá horníky, kvůli blížícímu se konci dolu však jen ty zkušené

Právě odtamtud může přijít nejvíce možných zájemců o práci. „Těžíme ve třech osádkách, na více nemáme lidi. Dříve jsme měli osádek šest. Dvě jsou naše, jedna dodavatelská,“ popisuje současnou realitu vedoucí provozu rubání Roman Janulek. „Odcházejí nám zejména kvalifikovaní lidé, ať už to jsou elektrikáři, předáci a kombajnéři. Důvodem je často důchodový věk, prašné expozice a podobně.“

OKD má v současnosti zhruba 3 300 zaměstnanců. I kvůli odchodům do důchodu a fluktuaci by personalisté chtěli jen do konce roku přijmout alespoň stovku lidí.

„Hornické učňovství zaniklo již před mnoha lety, žádní noví horníci proto v Česku nejsou. Na pracovním trhu jsou k dispozici jen pracovníci s důlní praxí, kteří už jednou branami OKD prošli a teď pobírají důchod či se rekvalifikovali. Vrátila se ale jen část z nich,“ konstatovala mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková.

Hledání nových zaměstnanců je proto velice komplikované. „Je složité posty doplňovat. Funguje nám nějaký nábor, kdy měsíčně získáme okolo dvaceti lidí, ale to pokrývá odchody zhruba z dvaceti procent. Proto je nás stále méně. Ubývá nás,“ posteskl si Roman Janulek.

Vycvičit nového horníka trvá přes rok

Sázka na jistotu, na zkušené zaměstnance, je v podstatě tím jediným, co personalistům OKD zbývá. Zaučovat nové zájemce by se jim nevyplatilo. Těžba na Dole ČSM má skončit už v roce 2025. Definitivně.

„Těžit by ještě i bylo kde, ale nebude mít kdo,“ už dříve předpovídal vývoj generální ředitel společnosti OKD Roman Sikora.

„Než uděláme z nového člověka horníka, tak to trvá rok. Minimálně. A to by se nám do konce plánované těžby nevyplatilo,“ doplnil vedoucí rubání.

Navíc ani mezi nově přijatými zaměstnanci není vždy hned, i přes jejich dřívější zkušenosti, vyhráno. „I u těch, které nově nabereme, je značná fluktuace. Někteří nepřijdou už po prvním školení, jiní odejdou po pár dnech na nemocenské,“ přiblížil další problémy při hledání zaměstnanců Roman Janulek. „Třeba i proto, že k nám chodí také lidé, kteří už v hornictví dříve pracovali a byli propuštěni za nějaký ten prohřešek. Bohužel můžeme pracovat jen s tím, co máme.“

Společnost sází na polské horníky

Hlavním cílem personalistů OKD je proto Polsko. „Je tam dostatek horníků, kteří už dovršili věk, kdy mohou v Polsku odejít do hornického důchodu a být k dispozici pro OKD,“ představila jeden z důvodů mluvčí OKD. „Problémem náboru je, že z celkového počtu zájemců obvykle splňuje požadavky na hledané důlní profese pouze čtvrtina. Část těch, kteří mají o práci v OKD zájem, nemá předchozí důlní praxi nebo potřebné kvalifikační předpoklady, další neprojdou lékařskou prohlídkou.“

Náboráři lákají polské havíře do Stonavy, na jejímž území poslední český důl leží, jak se dá. Vedle kampaní v novinách, na internetu a v rozhlase i náborovým profilem na sociálních sítích.

„V kmenovém stavu již máme více než osmdesát pracovníků z Polska, dalších přibližně pět set u nás pracuje prostřednictvím dodavatelských firem,“ přiblížila úspěšnost kampaně Barbora Černá Dvořáková. V OKD se nyní těží ve dvou porubech.

„V jednom je dobývaná mocnost tři metry, dlouhý je sto sedmdesát metrů. Denně v něm vytěžíme dva tisíce tun uhlí. Takové poruby máme v současnosti dva, do konce roku chystáme minimálně další dva,“ prozradil Roman Janulek. „Těžíme mírně nad plán, i když jsme museli několik porubů nečekaně uzavřít.“