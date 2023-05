Muž kvůli rozchodu uškrtil manželku a zabil i dva psy, dostal 11 let vězení

Krajský soud v Ostravě poslal na jedenáct let do vězení Marka Stuchlíka. Muž z Rychvaldu na Karvinsku podle obžaloby před rokem neunesl rozchod se svou manželkou. Ženu dvakrát udeřil kladivem do hlavy a uškrtil ji. Zabil také jejich dva psy. Rozsudek padl po dohodě o vině a trestu.