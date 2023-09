V beskydské říčce hynou stovky raků na zavlečený mor, ochrana proti němu není

V říčce uhynuly stovky raků, například jen na padesátimetrovém úseku našli odborníci desítky mrtvých korýšů.

Zdrojem nákazy jsou nepůvodní druhy raků ze Severní Ameriky, v Česku se invazivně šíří rak signální a rak pruhovaný. Tuzemští raci - kamenáč a říční - jsou vůči chorobě vnímaví. „Populace našich raků bohužel postupně vyhyne. Ten invazivní americký rak, který je šiřitelem a původcem, je vůči tomu odolný,“ řekl Zbyszek Noga ze Státní veterinární správy (SVS) pro Moravskoslezský kraj.

V Česku už byly zaznamenány případy, kdy kvůli zavlečení račího moru vyhynuly celé populace původních druhů raků. V moravskoslezském regionu byla v minulých letech nákaza prokázána na Frýdecko-Místecku ve Frýdlantské Ondřejnici, v Čeladence nebo Ostravici i v Lubině v Kopřivnici na Novojičínsku.

V Tichávce je to nyní jednorázový nález a SVS vydala minulý týden opatření, která budou půl roku platit v celém úseku toku Tichávky od pramene až po soutok s řekou Lubinou. Nesmí se tam lovit ani přesouvat ryby.

Račí mor je závažné infekční plísňové onemocnění, které napadá evropské raky a dokáže vyhubit celé jejich populace. Účinný prostředek, kterým by se dali raci vyléčit, neexistuje. Plíseň roste rakům na těle a do vody uvolňuje pohyblivé spory, jimiž se rozmnožuje. Prorůstá do celého račího těla a postupně zvířata zahubí.

Odborníci objevili račí mor na říčce Tichávce v katastru obce Kunčice pod Ondřejníkem. Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Plíseň je výhradně račím parazitem, jiné živočichy neohrožuje. Spory mohou přežívat ve vodě týdny, možná i měsíce. K šíření přispívá například vypouštění raků z akvárií či vypouštění ryb, které mohly být v kontaminované vodě. Spory se mohou šířit i na rybářském náčiní.

„K přenosu nemoci stačí i voda infikovaná zoosporami či mokré předměty, například sítě, holínky či kola aut,“ oznámila SVS. Mezi preventivní opatření tak patří i častá dezinfekce rybářské výstroje.