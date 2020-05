Residomo mění majitele, chystá byty pro seniory. S prodeji nepočítá

„Od 1. června zřizujeme bezplatnou zákaznickou linku a spouštíme nájemnickou mobilní aplikaci i webový portál,“ přiblížil změny pro nájemníky generální ředitel společnosti Heimstaden Patrik Hall. „Chceme zvýšit i důraz na ochranu životního prostředí, s tím souvisí například navýšení investic do zateplení o 50 procent nebo závazek přestat v našich domech úplně topit uhlím.“

Tento slib se ale netýká toho, že by společnost Heimstaden, pod kterou nyní spadá více než 41 tisíc někdejších bytů OKD, přerušila napojení na teplárny využívající černé uhlí.

„V tomto případě jde o topeniště například ve finských domcích a podobně,“ upřesnil Jan Rafaj, generální ředitel společnosti Residomo, jež od 1. června ponese název Heimstaden Czech.

A okomentoval i další kroky společnosti. „V současnosti zateplujeme tisícovku bytů ročně, to se nyní zvýší o padesát procent. K tomu chceme část našeho portfolia upravit pro potřeby seniorů, kde by vedle bydlení byly i komunitní prostory pro setkávání nebo další služby,“ dodal Rafaj.

Jan Rafaj, generální ředitel Residomo a nově Heimstaden Czech.

Specializované byty pro seniory můžou v určitých případech znamenat vyšší náklady. „Půjde však o menší byty, ve výsledku tedy mohou senioři platit i méně než dříve,“ popsal ředitel.



Pro nájemníky, kteří stále doufají, že by byty, v nichž žijí, mohli odkoupit, se s příchodem nového majitele nic nemění. Firma nechce byty, až na výjimky, prodávat, v plánu má naopak další růst.



Předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ Roman Macháček řekl ČTK, že jde o další fázi podvodné privatizace. Nový majitel by podle něj měl zvýšit investice do oprav, protože domy a byty v některých oblastech stále nejsou ve stavu, který by odpovídal dnešní době a výši nájmu. V bytech, které jsou ve špatném stavu, by podle něj měl být snížen nájem.

„Stále není vyjasněné vlastnictví bytového fondu a jestli stát zprivatizoval bytový fond v souladu s tehdy platnými zákony. To by měl posoudit nezávislý soud na základě určovací žaloby ministerstva financi, které ale podle našich informací v této věci zatím nic nepodniklo,“ řekl Macháček.