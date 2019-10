V prodej někdejších bytů OKD lidé nevěří, někteří by na ně ani neměli

„Jsou to všecko kecy, tady jde o moc velké peníze na to, aby se ty byty dostaly do rukou lidem,“ komentuje možnost naznačenou členy parlamentní vyšetřovací komise Miloš Naleraj z Frýdku-Místku. „Já jsem tady dostal byt od šachty v roce 2007, ale ani já, ani sousedi, nikdo nevěří, že by tady lidem nabídli byty ke koupi.“



A další důvod přidává Emília Záhumenská, která v někdejším bytě OKD na sídlišti ve Frýdku-Místku bydlí několik desetiletí.

„Jen za nájem dvoupokojového bytu platím 7 650 korun. Manžel mi zemřel, byl horník, mám dvanáct tisíc korun důchod. A takových je nás tady hodně. Lidi nevěří, že by nám byty prodali, často bychom na to ani neměli, kdo by starým lidem půjčil takové peníze,“ říká žena.

O opaku je přesvědčen Roman Macháček, předseda Sdružení nájemníků BytyOKD.cz.

Je to právní nesmysl, hodnotí ředitel Residoma

„Komise potvrdila to, co my už říkáme dlouho. A to jak to, že se byty vůbec neměly stát majetkem OKD, tedy neměly být následně privatizovány, a že dřívější vyšetřování těchto kroků bylo podivné. Nyní je potřeba rozhýbat Evropskou komisi, u níž leží naše stížnost už od roku 2013, aby se jí zabývala,“ říká Roman Macháček. „Je nám jasné, že je před námi ještě dlouhá cesta, je důležité, aby tady byly jasné výsledky i pro lidi, což bude při délce trvání našich soudů těžké.“

Zcela proti výroku poslanců je naopak Jan Rafaj, ředitel společnosti Residomo, která někdejší byty OKD v současnosti vlastní.

„Vyjádření komise, že byty patří státu, je nešťastné, navíc by se do podobného problému dostaly téměř všechny byty, které kdy byly privatizovány,“ řekl Rafaj. „Je to právní nesmysl, tím by se řeklo, že všichni, kdo si někdy koupili byt postavený před rokem 1989, by mohli mít problém. Je to jen nahození na smeč, aby měli politici před každými volbami zač bojovat,“ dodal.