Odra už snad nepřeteče, Pudlov se nakonec protipovodňové hráze dočká

Pudlov je jedinou městskou částí Bohumína, která na stavbu valu proti velké vodě stále čeká. V lokalitě žije zhruba osm set lidí a nachází se tam také strategická elektrorozvodna, která zásobuje elektřinou celé město.

První etapa stavby protipovodňového valu tam odstartovala před rokem. Zaplatilo ji Povodí Odry a nyní se dokončuje. Slíbené státní dotace na zbylé dvě etapy však ohrozila plánovaná úsporná opatření.

„Ministerstvo zemědělství letos v létě avizovalo, že není schopno garantovat poskytnutí finančních prostředků na probíhající akci,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha. „Při posledním jednání v Praze nám ale ministr financí Stanjura přislíbil, že záležitost vyřeší, což následně potvrdil i ministr zemědělství Výborný.“

Stejné informace má i Povodí Odry. „V rámci pracovního jednání s ministrem Markem Výborným, které se uskutečnilo v listopadu v Ostravě, jsme byli informováni, že finanční prostředky na stavbu ochranných hrází na řece Odře a Orlovské stružce v Bohumíně budou zajištěny. Očekáváme tedy rozhodnutí o přidělení dotace,“ řekla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Val o délce bezmála tři kilometry a šířce čtyři metry by měl být hotový v roce 2025. „V současnosti se dokončuje silniční most do místní štěrkovny. Protipovodňová zeď podél Stružky ve Vrbici a ochranná hráz po most do štěrkovny jsou již vybudovány,“ dodala Vlčková.

V druhé etapě vznikne hráz až po křížení s Rolnickou ulicí v blízkosti Antošovické lávky, v poslední etapě pak protipovodňový val, který se napojí na železniční násep na trati Bohumín–Chałupki. Na stavbu poskytlo město celkem šest milionů korun, čtyři z toho na výkup pozemků a dva na zpracování projektu.