Ostrava řeší „ukradené“ pozemky, na místě slíbeného domu zůstává parkoviště

Proluku v Kostelní ulici naproti sídlu biskupství v centru Ostravy měl už před lety zaplnit nový polyfunkční dům Vaclaw. Místo toho je tam dodnes parkoviště.



Kvůli výstavbě domu přitom město (a částečně i centrální obvod) prodalo už v roce 2008 tamní pozemky za 14 milionů korun privátní společnosti Soltex Corporation. Zanedlouho převedlo vlastnická práva na společnost House Vaclaw, která vznikla odštěpením od původní firmy.

Nový vlastník stavět nezačal, čímž podle města porušil smluvní podmínky a město tak má právo získat pozemky zpět za korunu. Svých nároků se domáhá dlouho, ale marně.

Firma tvrdí, že stavbu hatilo město, proto odmítla pozemky vrátit, a letos je prodala za téměř 21 milionů firmě Areál Kostelní. Jejich vlastníkem je teď Jan Hasík, šéf stavební společnosti HSF System, který se před třemi lety stal podnikatelem roku v kraji.

Situaci „ukradených“ pozemků minulý týden řešili radní města a ve středu čeká totéž zastupitele. Budou hlasovat o tom, zda má město soudní cestou uplatnit předkupní právo zakotvené ve smlouvě.

Město přitom podalo první žalobu na House Vaclaw už v roce 2017, ale soud zatím nenařídil ústní jednání. Tehdy se k situaci vyjádřil ostravský primátor Tomáš Macura (ANO) takto: „Místo polyfunkčního domu provozuje společnost na bývalých městských pozemcích parkoviště. Nechceme, aby tato situace přetrvávala. Nechtělo to ani bývalé vedení města, které smlouvu uzavřelo s určitými podmínkami.“

Upřesnil, že ve smlouvě jsou dvě podmínky stanovující lhůtu, do níž musí nabyvatel pozemku podat žádost o stavební povolení. Jedna vypršela až v roce 2018, ale druhá, podle města rozhodující, už v roce 2016.

„Smlouva říká, že pokud firma do stanovené lhůty nestihne požádat o stavební povolení, musí městu pozemky odprodat zpátky za korunu,“ dodal tehdy Macura.

Zastupitel: Vždy je lepší dohoda, soudy se vlečou

Dieter Körner, jednatel House Vaclaw, tehdy MF DNES řekl, že pozemky nevrátí a bude se bránit soudně. Nyní dodal, že ani prodejem pozemků kupní smlouvu neporušili. „Nabídku jsme učinili, ale město předkupního práva nevyužilo. To jsme sdělili i soudu,“ uvedl.

Primátor řekl, že k dalšímu vývoji se vyjádří až po zastupitelstvu.

Dříve koaliční, nyní opoziční zastupitel Lukáš Semerák (Ostravak) připomněl, že před podáním první žaloby vedlo město s Körnerem řadu jednání, ale bez úspěchu.

„Žádal nejméně tolik peněz, kolik dostalo město. Ale chtěl i náklady za projektovou dokumentaci. Nemohli jsme to akceptovat. Důvodů bylo víc. Jen na pronájmu těch pozemků vydělal miliony,“ uvedl Semerák. „Určitě budu souhlasit s tím, aby město uplatnilo své předkupní právo. Spor by mělo vyhrát. Otázka je kdy. Soudy se totiž vlečou roky. Vždy je lepší dohoda,“ doplnil.

„Pro další soudní spor bude hlasovat i koalice,“ potvrdil MF DNES jeden z koaličních zastupitelů. Nastínil ale, že kromě toho už město jedná i s novým vlastníkem pozemků. „Pana Hasíka provází dobrá pověst. Doufám, že s ním zástupci města uzavřou dohodu a on postaví ten slibovaný dům,“ dodal.

Jan Hasík to potvrdil. „Pozemky jsme koupili v dobré víře, že předkupní právo již bylo vypořádáno. Máme o tom doklad. Pokud má město jiný názor, bude to muset rozřešit soud. Nás se ale tento spor netýká. My jednáme s městem o dohodě, která nám umožní postavit asi za 200 milionů dům s byty, kancelářemi a komerčními prostory. Je to i v zájmu města,“ sdělil Hasík.