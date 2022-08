Opravy páteřní trati v Porubě pokračují i o víkendech, termín se krátí

Práce za 238 milionů korun na modernizaci 1 626 metrů dlouhého úseku začaly 1. července a stavbaři mají na rekonstrukci pouhé dva prázdninové měsíce.

„Na stavbě se pracuje téměř nepřetržitě včetně dní pracovního volna s výjimkou technologických přestávek. To může mít samozřejmě dočasný dopad na kvalitu bydlení v okolí stavby, ale naším cílem je dokončit práce co nejrychleji, abychom obyvatele obtěžovali co nejméně,“ popsal dosavadní průběh prací generální ředitel DPO Daniel Morys.

Plánovaný termín dokončení by podle něj nemělo nic ohrozit.

„Nevyhovující deštivé počasí bylo zatím pouze dva dny, takže jsme rádi, že práce intenzivně pokračují. Věříme, že v září si již cestující budou užívat jízdu po nové trati,“ dodal generální ředitel.