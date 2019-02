VIDEO: Pávi jsou karvinskou atrakcí. Opustili oboru a toulají se po městě

Pro místní to je vítaná atrakce. Pávy si fotí, natáčí. Naposled zpříjemnila skupina tuláků neděli obyvatelům karvinské části Ráj. „Na jednoho jsem narazila na ulici Kosmonautů. Při odemykání vchodových dveří jeden zaběhnutý páv zaječel kousek za rohem,“ popsala na Facebooku Karviná žije například Jiřina Strejčková.



Další lidé popisovali setkání hned s pětičlennou skupinou pávů. „Procházeli se mezi domy a různě po městě. V Ráji jsem je zachytil, když se opalovali,“ uvedl Milan Haluška, který iDNES.cz poskytl fotografie i video ptáků.

Karvinští obyvatelé setkání s pávy popisují jako vítané zpestření, ale zároveň neskrývají obavy o jejich osudy.

Nadšen z toulek zvířectva příliš není Emil Dostál z Technických služeb, který má ptactvo na starost. „Raděj bych je měl blíž. Když se ještě donedávna pohybovali po parku, nebo maximálně na přilehlém náměstí, bylo to v pohodě. Teď už si přece jen trochu zašli,“ popisuje s tím, že zatím jejich odchyt plánován není, ale situace se může změnit.

V minulých týdnech si totiž pávi našli vždy po toulkách městem cestu zpět do obory, kde měli připravené krmivo. „Jenže teď o víkendu tam jídla neubylo. Budeme jejich pohyb v příštích dnech monitorovat a řešit co dál,“ dodal Emil Dostál.

Do karvinského zookoutku v parku Boženy Němcové patří celkem šest pávů. Čtyři z nich mají za sebou zajímavý příběh. Do Karviné je přivezli na konci dubna minulého roku mniši z Rajhradu. V Karviné se pak měli pávi ve speciální voliéře pár týdnů aklimatizovat. Jenže než se stihli pořádně rozkoukat, neznámý vandal zničil pletivo a vyplašená zvířata z obory odletěla. A to už po dvou dnech od svého příjezdu. „Když jsem tuto informaci dostal, obával jsem se nejhoršího. Tedy toho, že je někdo ukradl ke konzumaci. Pak se ukázalo, že šlo spíše o vandalství a pávy jsme objevili v okolí,“ uvedl primátor města Jan Wolf.

Pávi se rozletěli po parku. Z pěti uprchlíků se podařilo pracovníkům technických služeb, odchytit čtyři zvířata, po pátém se slehla zem. Čtveřici pávů z Rajhradu doplnili dva další, které daroval Zámeček Petrovice.

Pávi poté dostali znovu pár měsíců na aklimatizaci ve voliéře, a později měli k dispozici celý zookoutek. Jenže i ten jim byl malý a začali se potulovat po parku, kolem náměstí a v současnosti i na sídlištích.