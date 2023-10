Jsme na minimu, učitelé nám odcházejí, tvrdí univerzity a jdou do stávky

„Základní odborová organizace Ostravské univerzity vyzvala všechny zaměstnance i studenty, aby se zapojili do stávky, kterou vyhlásil Vysokoškolský odborový svaz. Zájem zúčastnit se cítíme z každé fakulty. Předem ale neumíme říct, jaký počet se do stávky zapojí. Je to na bázi dobrovolnosti,“ informovala mluvčí Ostravské univerzity Jitka Jitřenka Navrátilová.

Hodinovou stávku, která má odstartovat v úterý 17. října ve dvě odpoledne, podpořil i Akademický senát Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity. „Senát vyzval pedagogy, aby přerušili výuku a diskutovali se studenty o podfinancování českých univerzit,“ potvrdil Pavel Tuleja, prorektor pro strategii a komunikaci Slezské univerzity.

Iniciativa Hodina pravdy, která sdružuje třináct fakult z devíti univerzit v Česku a stávku vyhlásila, chce upozornit na zoufalou finanční situaci na českých vysokých školách. Podíl výdajů ze státního rozpočtu podle ní dosahuje historického minima. To se projevuje mimo jiné na platovém ohodnocení vysokoškolských pedagogů, jak už na jaře upozornili zástupci všech šesti fakult Ostravské univerzity.

Na střední dostanou až o 14 tisíc více

„Mnozí kolegové zejména z filologických kateder odcházejí do regionálního školství,“ uvedl například děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity Robert Antonín. Odborný asistent v Ostravě má zhruba 28 tisíc korun hrubého, docent 32 tisíc a profesor 36 tisíc. Na nižších stupních škol dostanou učitelé až o 14 tisíc víc.

Zaměstnanci ministerstva školství uvádějí, že mezi vysoké školy se v roce 2024 rozdělí stejně jako letos 31 miliard korun. „Struktura bude ale upravena tak, aby došlo k navýšení hlavní části příspěvku na vzdělávací činnost o devět set třicet milionů korun s tím, že při rozdělování jednotlivým vysokým školám bude posílen vliv ukazatelů kvality a výkonu,“ uvedla mluvčí Tereza Fojtová.

Na platy pedagogů podle jejího vyjádření nemá ministerstvo vliv, o rozdělování mzdových prostředků rozhodují rektoři a děkani. Podle protestujících však stejná částka jako letos i vzhledem k inflaci nestačí. Žádají systémovou změnu.