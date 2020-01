Ostravě hrozí pokuta za starší loterijní vyhlášku, firmy čekají na verdikt

Provozovatelé heren, kteří kritizovali Ostravu za způsob, jakým od roku 2017 omezila hazardní hry, nebyli zřejmě daleko od pravdy, když tvrdili, že vyhláška je diskriminační.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), kterému tehdy poslala podnět k prošetření vyhlášky místní firma ORIO, sice dodnes neukončil správní řízení s Ostravou, ale podle informací MF DNES už navrhl městu pokutu v rozmezí od 1 do 1,2 milionu korun.

„Prvostupňové správní řízení kvůli možnému protisoutěžnímu nastavení loterijní vyhlášky jsme zahájili v polovině roku 2018. V současnosti stále probíhá. Rozhodnutí zatím vydáno nebylo. Řízení je však již v pokročilé fázi. Předpokládám, že ukončeno bude letos,“ uvedl mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda.

Podotkl, že detaily procesu komentovat nemůže a k délce řízení dodal, že úřad není v těchto případech časově nijak limitován.

V každém obvodu platily jiné podmínky

Zahájení správního řízení v minulosti ÚOHS zdůvodnil takto: „Město povolilo hazardní hry pouze ve vymezených místech, aniž byl jejich výběr proveden na základě objektivních, nediskriminačních a předem známých kritérií.“

V tom, že v každém z 23 městských obvodů platila od ledna 2017 do června 2019 jiná pravidla pro hazardní hry, vidí porušení zákona i advokát Pavel Němec, který zastupuje firmu ORIO. Ta by ráda vymáhala po městě odškodné, pokud antimonopolní úřad rozhodne, že Ostrava vyhláškou porušila zákon.

„Správní řízení probíhá, proto zatím nelze podnikat další právní kroky. Domnívám se, že Ostrava pochybila, když předem veřejně neoznámila nová pravidla regulace hazardu a v každém z jejích obvodů platily jiné podmínky, ačkoli město je jeden celek. Věřím však v dohodu s městem, soudní spor je až to poslední,“ uvedl Pavel Němec, který měl kdysi regulaci hazardu na starost na ministerstvu financí.

Primátor: Vyhověli jsme společenské poptávce

Náměstek ostravského primátora Martin Štěpánek, který má v gesci městské vyhlášky, potvrdil, že nyní dostali k vyjádření dopis antimonopolního úřadu s návrhem pokuty.

„Loni jsme naši loterijní vyhlášku změnili tak, že od června platí stejná pravidla na území celého města. Všude platí zákaz automatů, tedy hazardních technických her. Povolena je jen živá hra. S argumentací úřadu k původní vyhlášce ale nesouhlasíme. Připravujeme své stanovisko. A pokud rozhodnutí nedopadne v náš prospěch, určitě se budeme bránit tak jako jiná pokutovaná města,“ nastínil Štěpánek.

Primátor Ostravy Tomáš Macura si myslí, že to nebude nutné. „Věřím, že žádnou pokutu platit nebudeme. Vyhověli jsme společenské poptávce a omezili hazard tak, abychom eliminovali jeho negativní vliv na životy lidí. Je samozřejmé, že v každém obvodě je jiná situace a místní radní vědí nejlépe, co jim vyhovuje. Věřím, že naši původní vyhlášku uhájíme,“ uvedl Macura.

Byla by to nejvyšší pokuta

Městu původně hrozila pokuta až deset milionů. Ale i kdyby muselo zaplatit jen desetinu této částky, šlo by o rekordní sumu. Nejvyšší pokutu za posledních šest let muselo zaplatit v roce 2015, a to 200 tisíc korun za chybu při veřejné zakázce.

Pokud úřad potvrdí protizákonnost první vyhlášky regulující hazard, hrozí městu kromě pokuty také spory o odškodné, které by mohlo být mnohonásobně vyšší.

Uspět by mohl například majitel ostravského kasina Vlastimil Vyhlídal, kterému město ve vytýkaném období odmítlo udělit licenci pro automaty v Mariánských Horách.

„Škody jsem ještě nepočítal, čekám na výsledek správního řízení. Ale může jít o desítky milionů,“ uvedl.